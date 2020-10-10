DOKA ile TTSO arasında protokol imzalandı

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) ile Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) arasında, bölgedeki coğrafi işaretli ürünler ekosistemine katkı sağlayacak "Dijital Denetleme ve Satış Portalı" projesi protokol sözleşmesi imzalandı.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) ile Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) arasında, bölgedeki coğrafi işaretli ürünler ekosistemine katkı sağlayacak "Dijital Denetleme ve Satış Portalı" projesi protokol sözleşmesi imzalandı.

TTSO'dan yapılan açıklamaya göre, DOKA 2020 yılı Coğrafi İşaretli Ürünler Mali Destek Programı kapsamında, TTSO tarafından sunulan "Dijital Denetleme ve Satış Portalı" projesi DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman ve TTSO Genel Sekreteri Ali Rıza Kul tarafından imzalandı.

Proje ile Trabzon, Rize, Ordu, Giresun, Artvin ve Gümüşhane illerini kapsayan TR90 bölgesinin kalkınmasında önemli bir yere sahip olan coğrafi işaretli ürünlerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacak.

Açıklamada, proje kapsamında yapılacak çalışmalarla coğrafi işaretli ürünlerin ulusal ve uluslararası pazarlarda bilinirliğini artırmak, coğrafi işaretli ürünler ve geleneksel ürünlerin markalaşması için bilimsel altyapı geliştirmenin hedeflendiği vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik