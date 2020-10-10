DOKA ile TTSO arasında protokol imzalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

DOKA ile TTSO arasında protokol imzalandı

10.10.2020 15:21 | Son Güncelleme: 10.10.2020 15:24
DOKA ile TTSO arasında protokol imzalandı

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) ile Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) arasında, bölgedeki coğrafi işaretli ürünler ekosistemine katkı sağlayacak "Dijital Denetleme ve Satış Portalı" projesi protokol sözleşmesi imzalandı.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) ile Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) arasında, bölgedeki coğrafi işaretli ürünler ekosistemine katkı sağlayacak "Dijital Denetleme ve Satış Portalı" projesi protokol sözleşmesi imzalandı.

TTSO'dan yapılan açıklamaya göre, DOKA 2020 yılı Coğrafi İşaretli Ürünler Mali Destek Programı kapsamında, TTSO tarafından sunulan "Dijital Denetleme ve Satış Portalı" projesi DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman ve TTSO Genel Sekreteri Ali Rıza Kul tarafından imzalandı.

Proje ile Trabzon, Rize, Ordu, Giresun, Artvin ve Gümüşhane illerini kapsayan TR90 bölgesinin kalkınmasında önemli bir yere sahip olan coğrafi işaretli ürünlerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacak.

Açıklamada, proje kapsamında yapılacak çalışmalarla coğrafi işaretli ürünlerin ulusal ve uluslararası pazarlarda bilinirliğini artırmak, coğrafi işaretli ürünler ve geleneksel ürünlerin markalaşması için bilimsel altyapı geliştirmenin hedeflendiği vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Muharrem İnce Devlet Bahçeli Berat Albayrak Erkan Kandemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Yasemin Özilhan Mehmet Ali Erbil
Spor Samatta Arda Turan Erol Bulut Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Ekim Fatih Hatay Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: DOKA ile TTSO arasında protokol imzalandı - Trabzon
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.10.2020 15:40:21. #1.14#
title