Doka'dan Turizme 17 Milyonluk Hibe Desteği

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) Yönetim Kurulu Toplantısı Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu ve Trabzon Valileri, Belediye Başkanları, İl Genel Meclisi Başkanları ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanları'nın katılımıyla Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'nda yapıldı. Toplantıda bölgeye turizm odaklı alt yatırımları için 17 milyon TL'lik hibe desteği verileceği belirtildi.



Toplantıya başkanlık eden Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, ajans olarak yılın son toplantısını yaptıklarını belirterek 17 milyon TL'lik hibe desteğinin turizm odaklı yatırımlara harcanacağını söyledi. Sarıfakıoğulları, "Bugün iki başlıkta açıklayacağımız mali destek programları ile yaklaşık 17 milyon TL'nin üzerindeki bir rakamı turizm odaklı alt yapı yatırımlarına hazır edeceğiz ve bu konuda hem kamu hem özel hem de sivil toplum kuruluşlarının istifadesine sunacağız. İnşallah bölgemizin kalkınmasına özellikle turizm konusunda mukayese üstünlüğe sahip bölgemizin yeni hamleler yapmasına bu yatırımlar vesile olur. Biz de bu mukayeseli üstünlüğümüzü perçinlemiş oluruz. Çünkü başka bölgelerde olmayan çok kıymetli doğal, kültürel zenginlikleri bünyemizde barındırıyoruz. Bunu bizim daha efektif hale getirip turizmden aldığımız paya yansıtmamızda elbette mümkün" dedi.



Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın 98. Yönetim Kurulu Toplantısı'nda ana gündemin 12 Milyon TL bütçeli "2017 Yılı Tarihi, Doğal ve Kültürel Değerlerin Korunması ve Geliştirilmesi Mali Destek Programı" ile DOKAP işbirliği ve finansmanıyla yürütülecek olan 5 milyon 175 bin TL bütçeli "Yeşil Yol Güzergahındaki Kültür-Turizm Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Mali Destek Programı" olduğu vurgulanırken, toplantıda ayrıca ajansın 2017 yılı faaliyetleri değerlendirileceği ve 2018 yılı planlamasının görüşüleceği kaydedildi.



Öte yandan 2010 yılından itibaren Ajansın, turizm sektöründen imalat sanayiine, ar-ge faaliyetlerinden eğitim faaliyetlerine kadar birçok alanda toplam bütçesi 220 milyon TL'den fazla olan bini aşkın projeye destek verdiği, ayrıca dış fonlar kapsamında DOKA tarafından AB fonları ile yürütülen 8,5 milyon Avro bütçeli Gümüşhane İŞGEM Projesi Nisan 2018'de tamamlanacak olup 3,5 milyon Avro bütçeli Hazır Giyim İmalatına Yönelik Mesleki Eğitim ve Girişimcilik Projesi ise başarıyla tamamlandı. DOKA, vermiş olduğu mali desteklerin yanı sıra; Bölgesel kalkınma adına oldukça önem teşkil eden strateji geliştirme; Doğu Karadeniz'de ihtiyaç duyulan alanlarda eylem planları ve sektörel raporlar hazırlama; Bölgede ulusal ve uluslararası işbirliği ağını kuvvetlendirme; Fuarlar ve acente-sosyal medya fenomenleri için tanıtım organizasyonları gibi bölge kalkınmasına dinamizm getiren çalışmalar da yürütüldü. - TRABZON