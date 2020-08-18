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DOKA, 49 projeye eş finansmanla 30 milyon lira destek sağlayacak

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (DOKA) 131. Yönetim Kurulu Toplantısı, Ordu Valisi Tuncay Sonel başkanlığında gerçekleştirildi.

DOKA, 49 projeye eş finansmanla 30 milyon lira destek sağlayacak
18.08.2020 18:17 | Son Güncelleme: 18.08.2020 18:54

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (DOKA) 131. Yönetim Kurulu Toplantısı, Ordu Valisi Tuncay Sonel başkanlığında gerçekleştirildi.

DOKA Yönetim Kurulu Başkanı da olan Vali Sonel başkanlığında şehir merkezindeki bir otelde yapılan toplantıya, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Rize Valisi Kemal Çeber, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman, üye illerin İl Genel Meclisi ile Ticaret ve Sanayi Odalarının başkanları katıldı.

Sonel, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, DOKA Yönetim Kurulu Toplantısı'nın ülkeye, bölgeye ve üye illere hayırlı olmasını diledi. Vali Sonel, Türkiye'nin her bölgesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kalkınma ajansları eliyle çok güzel projeler yürütüldüğünü vurguladı.

Daha sonra basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda, bu yıl içinde özel sektöre yönelik, özellikle ihracata dönük yüksek katma değerli ürünlerin üretimi konularında uygulamaya geçirilmesi planlanan destek programlarına ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.

DOKA tarafından 2020 yılında yürütülecek Coğrafi İşaretli Ürünler Mali Destek Programı ve Turizm Altyapısına Yönelik Mali Destek Programlarına ilişkin sonuçların değerlendirildiği toplantıda, toplam 49 projenin desteklenerek eş finansmanla 30 milyon liranın üzerinde yatırımın bölgede harekete geçirileceği de öğrenildi.

Kaynak: AA

Manşet

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