Doha Masterler Turnuvası için olimpik judoculardan ortak çalışma kampı

Doha Masterler Turnuvası için olimpik erkek judocular Antalya'da, kadın judocular ise Arnavutluk'ta kampa katıldı.

2021 yılına ertelenen Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları'na puan, kota kazandıran müsabakalar arasında yer alan ve 11-13 Ocak 2021 tarihleri arasında düzenlenecek Doha Masterler Turnuvası için olimpik kadroda yer alan milli judocular kamp çalışmalarına başladı.

Aynı zamanda judoda 2021 yılının ilk organizasyonu olan Doha Masterler için hazırlanan erkek kadro Antalya'da, kadınlar ise Arnavutluk'ta ortak çalışma kamplarına katıldı. Antalya'da devam eden ve 8 Ocak 2021 tarihinde sona erecek ortak çalışma kampında, olimpik erkek milli takım kadrosu; Azerbaycan, Macaristan, Kosova, Moldova, Belarus, Ukrayna, Yunanistan ve BAE judokaları ile randori ve dayanıklılık antrenmanları gerçekleştiriyor. Olimpik kadın milli takım ise 24 Aralık tarihine kadar Tiran'da ortak çalışmalar yapacak.

Ortak çalışma kampları, pandemi sürecinde belirlenen antrenman kriterleri çerçevesinde sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı