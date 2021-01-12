Doha Masterler 2021 devam ediyor
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Doha Masterler 2021 devam ediyor

12.01.2021 15:04 | Son Güncelleme: 12.01.2021 15:10
Doha Masterler 2021 devam ediyor

Judoda Doha Masterler müsabakalarının ikinci gününde 73 kiloda Bilal Çiloğlu ve 81 kiloda Vedat Albayrak ikinci tur karşılaşmalarında altın skorda rakiplerine yenildi.

Judoda Doha Masterler müsabakalarının ikinci gününde 73 kiloda Bilal Çiloğlu  ve 81 kiloda Vedat Albayrak ikinci tur karşılaşmalarında altın skorda rakiplerine yenildi.

Katar'ın başkenti Doha'da devam eden Masterler müsabakalarının ikinci gününde erkekler 73 kiloda Bilal Çiloğlu ilk turda İtalyan Giovanni Esposito'yu altın skorda ipponla yenerek bir üst tura çıktı. Çiloğlu, bu turda Güney Koreli Changrim An karşısında normal süreyi puansız tamamladı. Milli judocu, altın skorda An'a waza-ari ile yenildi.

81 kiloda Vedat Albayrak ilk turu maç yapmadan geçti. Albayrak, ikinci turda Bulgar Ivaylo İvanov'a rakip oldu. Vedat Albayrak, normal süresi puansız geçen mücadelenin altın skorunda rakibine waza-ari puanıyla mağlup oldu.Doha Masterler müsabakalarının son gününde yarın kadınlar +78 kiloda Kayra Sayit, erkekler 90 kiloda Mihael Zgank ve 100 kiloda Mert Şişmanlar tatamiye çıkacak.

Doha Masterler 2021 devam ediyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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