Doha'dan Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen bir milyonuncu yolcuya kutlama

10.12.2019 15:07 | Son Güncelleme: 10.12.2019 15:07

Katar'ın başkenti Doha'dan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen bir milyonuncu yolcuya özel kutlama yapıldı. Şanslı yolcuya çift kişilik Doha-Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşu hediye edildi.

Katar'ın başkenti Doha'dan 5 yıl önce İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na uçmaya başlayan Katar Havayolları'nın bir milyonuncu yolcusu özel bir törenle karşılandı. Doha'dan eşiyle birlikte gelen İrem Şeker isimli yolcu, uçak kapısında çiçeklerle karşılandı. İrem Şeker'i uçak kapısında Katar Havayolları Güney Doğu Avrupa Ülke Müdürü Ferit Aksun ile birlikle İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı terminal işletmecisi İSG'nin CEO'su Ersel Göral karşıladı. Bir milyonuncu yolcuya Katar Havayolları Güney Doğu Avrupa Ülke Müdürü Ferit Aksun tarafından çift kişilik gidiş dönüş Doha-Sabiha Gökçen Havalimanı bileti hediye edildi. Uçakta ki diğer yolculara ise Türk Lokumu ikram edildi. Hazırlanan sürpriz karşısında çok şaşıran İrem Şeker," Çok şaşkınım ve çok mutluyum. Çok değişik bir duygu. Çok değişik duygular içerisindeyim. Böyle bir organizasyon ne kadar şanslı olduğumu gösterdi. Bana bu sürprizi hazırlayan Katar Havayolları'na ve Sabiha Gökçen Havalimanı'na çok başarılı yıllar dilerim" dedi. Törende ayrıca pasta kesimi yapıldı ve Katar Havayolları ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı yetkilileri birbirine hediye takdim etti.

"KATAR HAVAYOLLARI BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ"

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı terminal işletmecisi İSG'nin CEO'su Ersel Göral törende yapmış olduğu konuşmada,"Bugün burada Katar Havayolları'nın Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hizmet verdiği sadece bir milyonuncu yolcuyu değil aynı zamanda Katar Havayolları'nın Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 2014 yılının Mayıs ayında başlattığı operasyonun beşinci yılını kutluyoruz. Bu bizim için çok değerli. Çünkü Katar Havayolları, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda "full service" dediğimiz, tüm unsurları içinde barındıran Business Class ve Economy Class'ıyla, ikram hizmetleri ile yüksek kaliteli hizmet veren havayolları arasında birinci havayolumuz. Sabiha Gökçen'e ilk gelen havayolumuz. Daha sonra bunu takip eden havayolları oldu ama Katar Havayolları'nın o dönemden bugüne kadar süre gelen varlığı 2014 yılında bir dar gövde uçak ile başlattığı operasyonu bugün günde 3 uçak ile yapıyor. Bu uçuşlardan en az bir tanesi geniş gövdeli uçak ile yapılıyor olması bizim için çok önemli. Bu sağlıklı işbirliğini devam edeceğine inanıyoruz. Buradan hepinize bir müjde vermek istiyorum. Ümit ediyorum önümüzde ki yılın ilk çeyreğinde yeni terminal binamızın temellerini atacağız. 2021 yılın ikici yarısına doğru ikinci terminalin inşaatını bitirmiş olacağız. Yeni terminalimizde sizleri ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağız. Bu vesile ile şanslı hanımefendi İrem Şeker'i bir kez daha tebrik ediyorum" dedi.

"7 HAVALİMANINDA 50'DEN FAZLA UÇUŞ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

Katar Havayolları Güney Doğu Avrupa Ülke Müdürü Ferit Aksun ise,"Bu çok özel kutlamada bizlerle olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda uçmamızın beşinci yılında Katar Havayolları'nın ödüllü hizmetlerini tercih eden bir milyonuncu yolcumuzu ağırlamanın haklı gururunu yaşıyoruz. 2004 yılında ilk kez uçmaya başladığımız Türkiye'ye ve Türk havacılığına bağlılığımız her geçen gün güçlenerek artıyor. Geldiğimiz noktada İstanbul'dan günde 5 uçuş olmak üzere sezonluk uçuşlarımız ile birlikte Türkiye'nin 7 havalimanından haftada 50'nin üzerinde uçuş gerçekleştiriyoruz" dedi.

Kaynak: DHA