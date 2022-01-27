Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu ve Katar Dışişleri Sözcüsü Lulve el-Hatır görüştü

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lulve el-Hatır ile Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu, Afganistan'a dair gelişmeler ve ortak öneme sahip konuları ele aldı.

Katar Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, Hatır ve Göksu görüşmesi başkent Doha'daki bakanlık merkezinde yapıldı.

Açıklamada, Afganistan'a dair ele alınan konular hakkında ayrıntılı bilgi verilmedi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ortak öneme sahip konuların yanı sıra, iş birliği ve 26 ve 27 Mart'ta düzenlenecek 20. Doha Forum toplantılarının programı ve organizasyona Türk heyetinin katılımına ilişkin konular ele alındı.