Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu, Afganistan Geçici Hükümeti heyeti ile görüştü

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu, Afganistan Geçici Hükümeti heyetini kabul etti.

Türkiye Doha Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Göksu, Katar'a bir ziyaret gerçekleştiren Afganistan Geçici Hükümeti heyeti ile bir araya geldi.

Afganistan Geçici Hükümeti Dışişleri Bakanı Vekili Emir Han Muttaki'nin başkanlığında, eğitim, sağlık, maliye ve merkez bankası yetkililerinin de yer aldığı heyet, Göksu tarafından akşam yemeğinde konuk edildi.

Öte yandan, Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı'nın Terörle Mücadele ve Uyuşmazlık Çözümü Arabuluculuğu Özel Elçisi Mutlak el-Kahtani başkanlığındaki Katar heyetinin Afganistan Geçici Hükümeti heyetiyle bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede, insani yardımlar, terörle mücadele, insan hakları ve insani yardımın teşviki ile ilgili konuların ele alındığı kaydedildi.

Görüşmede Katar tarafı, Afganistan'da okulların eğitime devam etmesinin önemi ve Afgan toplumunun tüm kesimlerine, özellikle de kız çocuklarına eğitim olanakları sağlamanın önemini vurguladı.

Katar ayrıca Afganistan'da istikrarı desteklemek için uluslararası ortaklarla çalışmaya devam etme taahhüdünü yineledi.

AA / Serdar Bıtmez - Son Dakika Haberleri

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