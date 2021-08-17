Doğuştan kalp rahatsızlığı bulunan Suriyeli çocuk Eskişehir'de sağlığına kavuştu
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Doğuştan kalp rahatsızlığı bulunan Suriyeli çocuk Eskişehir'de sağlığına kavuştu

Doğuştan kalp rahatsızlığı bulunan Suriyeli çocuk Eskişehir'de sağlığına kavuştu
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Sağlık

Doğuştan kalbinin sağ yarısı gelişmeyen 6 yaşındaki Suriyeli çocuk, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştirilen başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu.

Doğuştan kalbinin sağ yarısı gelişmeyen 6 yaşındaki Suriyeli çocuk, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştirilen başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, Verd Sabbah'ın, halk dilinde "yarım kalp" olarak bilinen, kalbin sağ yarısının gelişmediği doğumsal bir kalp hastalığı olan "triküspid atrezisi" şikayetiyle hastaneye geldiği belirtildi.

Üç aşamalı ameliyat gerektiren söz konusu hastalıkla ilgili 6 yaşındaki çocuğun ameliyatlarının ilkinin yenidoğan, ikincisinin ise bebeklik döneminde Siyami Ersek Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapıldığı aktarılan açıklamada, riskli olan üçüncü aşama ameliyatın ise ESOGÜ Tıp Fakültesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesinde Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emrah Şişli ve ekibi tarafından başarılı şekilde gerçekleştirildiği ve hastanın sağlığına kavuştuğu kaydedildi.

Açıklamada, operasyona hastanenin Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi ekibinin yanı sıra Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı öğretim üyeleri, Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Birsen Uçar ve Dr. Öğr. Üyesi Pelin Köşger, Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ener Çağrı Dinleyici ve Dr. Öğr. Üyesi Eylem Kıral'ın da katkıda bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Emrah Şişli, son yaptıkları ameliyat da dahil olmak üzere birçok merkezde yapılamayan söz konusu operasyonların hastanelerinde gerçekleştirildiğini vurguladı.

İstanbul, Ankara, İzmir gibi çevre illerle birlikte yenidoğan ve tüm çocuk kalp ameliyatlarını yapan bir merkez haline geldiklerini belirten Şişli, "ESOGÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesinde dünya standartlarında en modern şartları sağlayacak şekilde yeniden düzenlenen Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesinin faaliyete geçmesiyle daha büyük başarılara imza atmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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