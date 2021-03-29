Doğuştan görme engelli 5 akraba karanlık dünyalarının aydınlanmasını istiyor
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Doğuştan görme engelli 5 akraba karanlık dünyalarının aydınlanmasını istiyor

İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT TINAS - Haberler | Sağlık

- Doğuştan görme engelli 5 akraba karanlık dünyalarının aydınlanmasını istiyor 5 akrabanın karanlık dünyalarının aydınlanması için umut ışığı doğdu Afyonkarahisar'da doğuştan sadece yüzde 5 görme yetisine sahip olarak dünyaya gelen ve akraba olan 5 kişi dünyalarını aydınlatabilmek için...

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- Doğuştan görme engelli 5 akraba karanlık dünyalarının aydınlanmasını istiyor

5 akrabanın karanlık dünyalarının aydınlanması için umut ışığı doğdu

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da doğuştan sadece yüzde 5 görme yetisine sahip olarak dünyaya gelen ve akraba olan 5 kişi dünyalarını aydınlatabilmek için destek bekliyor. RPE65 adı verilen genetik hastalıkla doğan 5 kişinin tedavisinin Amerika ve Avrupa ülkelerinde yapılabildiği belirtildi.

Afyonkarahisar'da görme yetisini kaybettiren RPE65 adlı genetik hastalıkla dünyaya gelen ve sadece yüzde 5 görme yetisine sahip olan akrabalar dünyalarının tamamen karanlıkta kalmaması için tedavi olmak istiyor. 5 görme engelli vatandaşın yaptırdıkları tetkikler sonrasında hastalıklarının göz genlerindeki mutasyondan kaynaklı olduğu ortaya çıktı. Bunun ardından bu hastalığın tedavisinin Amerika ve Avrupa Birliği ülkelerinde uygulandığını öğrenen 5 vatandaşa umut ışığı doğdu.

"Artık karanlık dünyadan kurtulmak istiyoruz"

Görme engelli Mesut Yurt, Türkiye'de bu hastalığın 20 kişide olduğunu 5'nin ise Afyonkarahisar'da olduğunu kaydetti. Doğuştan görme engelli olarak doğduklarını ve ciddi zorluklar yaşadıklarını ifade eden Yurt, "Bu sebeple yaptığımız araştırmalar sonucunda dünyada 24 yıldır çalışılan RPE65 gen mutasyonu tedavisine başlandı. Bu tedavi dünyada bir çok ülkede uygulanmaya başladı. Biz de bu tedavi yönteminin ülkemize gelmesi ve 20 tane görme kaybına yol açan kardeşimiz için uygulanmasını istiyoruz. ya da bizleri yurt dışına göndererek, yurtdışında tedavilerimizin yapılması gerekiyor. Artık karanlık dünyadan kurtulmak için sadık dostumdan kurtulup özgürce koşmak ve yürümek istiyorum" diye konuştu.

"Bunun tedavisinin olduğunu duyduğum an çok sevinip mutlu oldum"

Seher Albayrak isimli görme engelli bireyde hastalığının ismini ve sonrasında tedavisinin olduğunu öğrendikten sonra büyük mutluluk duyduğunu kaydederek şunları söyledi:

"Doğuştan görme engelliyim. Görme engelli olduğum için hayata bazı zorluklar çekiyorum. Gen testi yaptırdım bunun sonucunda da RPE65 geninin mutasyona uğradığını öğrendim. Bunun tedavisinin olduğunu duyduğum an çok sevinip mutlu olmuştum. Çalışıyorum ve çalıştığım yerde arkadaşlarımda olsun babamdan olsun destek almak zorunda kalıyorum. Ben destek almadan kendi işlerimi kendim yapabilmek istiyorum.

Doğuştan görme engelli 5 akraba karanlık dünyalarının aydınlanmasını istiyor
Doğuştan görme engelli 5 akraba karanlık dünyalarının aydınlanmasını istiyor
Doğuştan görme engelli 5 akraba karanlık dünyalarının aydınlanmasını istiyor
Doğuştan görme engelli 5 akraba karanlık dünyalarının aydınlanmasını istiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT TINAS

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