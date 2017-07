Doğuştan Fanatik: Adı Bordo, Soyadı Maviş

Balıkesir'de yaşayan Maviş Ailesi, Trabzonspor'a olan aşklarını çocuklarına verdikleri isim ile gösterdi. Çocuklarına 'Bordo' adını koyan Maviş Ailesi, henüz 4 aylık olan Bordo Maviş ile Trabzonspor'un 50. kuruluş yıl dönümü kutlamalarına katılmak istiyor.



Balıkesir'de yaşayan Maviş Ailesi'nin Trabzonspor aşkı herkesi şaşırtıyor. 4 ay önce bebek sahibi olan Maviş Ailesi, çocuklarına 'Bordo' adını vererek tuttukları takımın renklerini oğullarının adına taşıdı. Anne Burcu Maviş, oğlu Bordo Maviş ile kolbastı eşliğinde oynarken, baba Ulaş Maviş ise Trabzonspor aşklarının gördüğü rüya ile başladığını söyledi. Bebekleri Bordo Maviş'in odasını bordo mavi renklerle ve Trabzonspor armaları ile süsleyen Maviş Ailesi'nin en büyük isteği ise Trabzonspor'un 50. yıl kutlamalarına katılmak için hiç görmedikleri Trabzon'a gidebilmek.



YATTARA HAYRANI



Bordo Maviş'in babası Ulaş Maviş, Trabzonspor'a olan sevgisinin bir gece gördüğü rüya ile başladığını söyledi. Ulaş Maviş, "Doğma büyüme Balıkesirliyim. Balıkesir Büyükşehir Belediyesinde çalışıyorum. Eşimin adı Burcu Maviş, 3 senedir evliyiz. Yeni oğlumuz oldu adı Bordo Maviş. En Trabzonsporlu kendisidir. Trabzonspor'a sevgimiz konsol oyunları ile başladı. İçinde Yattara'nın, Fatih Tekke'nin, Şenol Güneş'in olduğu bir Trabzonspor sevgisi. Bir rüya gördüm arkasından. Rüyamda oğlum futbolcuydu, adı Bordo'ydu. Bana da baba diyordu. O dönemde eşimle yeni tanışıyorduk. '2017'de oğlumuz olacak adı Bordo olacak' dedim. Tamam dedi kendisi de. Eleştirenler de oldu destekleyenler de oldu. Beyaz, yeşil, lacivert, kara gibi isimler duydum. Bence bordo renkler içinde en karizmatik isim" dedi. Trabzonspor'a üyelik için başvuruda bulunduklarını söyleyen Ulaş Maviş, yaşı küçük olduğu için üye yapamadıklarını söyledi. Maviş, "Kulübe genç üyelik anlamında bir başvurumuz oldu. Kartımızın gelmesini bekliyoruz. Instagram hesabımız var. Trabzonspor As Başkanı Ahmet Çubukçu ve Ali Rıza Egemen buradan takip ediyor sağolsunlar fotoğraflarımızı beğeniyorlar. Muharrem Usta başkanımıza ulaşamadık henüz, kendisinden bir davet bekliyoruz artık. Trabzonspor'da Olcay Şahan ve eski futbolculardan Yattara'nın hayranıyız. Oğlumuz Bordo Maviş ile bir fotoğraf çektirmek isteriz" şeklinde konuştu. Trabzonspor'un 50. kuruluş yılı kutlamalarına davet almaları halinde gitmek istediklerini söyleyen Ulaş Maviş, ayrıca Belçika'da 20 aylık bir bebeğin futbol takımına transfer edilerek rekor kırıldığını kaydederek, Bordo Maviş'in de Trabzonspor'a transfer edilerek bu rekoru kırabileceklerini açıkladı.



ANNE ESKİ FENERBAHÇELİ



Bugüne kadar Trabzon'a hiç gitmediklerini söyleyen Anne Burcu Maviş ise hayranı oldukları takımın şehrini görmek istediklerini ve Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta ile tanışmak istediklerini söyledi. Burcu Maviş, "27 yaşındayım. Bordo'nun annesiyim. Şuan çalışmıyorum Bordo'ya bakıyorum. Ben aslında eski Fenerbahçeliyim. Eşimle tanıştıktan sonra Trabzonsporlu oldum. En büyük hayalimiz ailece Trabzon'a giderek yeni stadımızda maç izlemek. Bu hayalimizi de Trabzonspor'un 50. kuruluş yılında gerçekleştirmek istiyoruz" dedi. 4 aylık olan Bordo Maviş için hazırlanan çocuk odasında ise yastıktan perdeye, kıyafetlerden lambaya kadar her şeyde Trabzonspor arması bulunuyor.



(Bahadır Demirçeviren - Otağ Fırıncıoğulları/İHA)