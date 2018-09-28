Doğuştan Engelli Kız, 4 Genç Tarafından Kaçırıldı ve 6 Saat Boyunca İşkence Gördü
Avustralya'da yaşayan 19 yaşındaki kız, 4 genç tarafından kaçırıldı ve 6 saat boyunca işkence gördü. Doğuştan sol eli olmayan genç kızın yaşadığı olay, ülkede büyük tepki gördü.
Avustralya'nın Sydney şehrinde yaşayan 19 yaşındaki Kayla Kendrigan, 19 yaşındaki Brooke Browne, 22 yaşındaki Matthew Leuthwaite, 16 yaşında bir erkek çocuğu ve 17 yaşında bir kız çocuğu tarafından kaçırıldı. Kendriganı kaçırıp 6 saat boyunca işkence yapan şahıslar, Avustralya polisi tarafından yakalandı ve soruşturma başlatıldı. Doğuştan sol eli olmayan genç kıza yaşıtları tarafından yapılanlar ise dehşete düşürdü.
KÖPRÜDEN ATLADI
Kayla Kendirgan'ı kaçıran 4 zanlı, genç kızı bir eve hapsetti ve 6 saat boyunca işkence etti. İşkence görürken kamerayla kayda alınan Kendirgen, 6 saatlik işkenceden sonra Windsor köprüsünden aşağı atıldı. Yüzerek karaya ulaşan genç kız, bir emeklinin kapısını çaldı ve hemen polise götürüldü.
Fiziksel engelli kızı kaçırıp işkence eden 4 zanlı, Avustrlaya polis ekiplerince yakalandı ve soruşturma başlatıldı.
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Şu resimlerde dil cikarmak nedir ya bide bizim turklerde yapiyo hosmu yani cok sevimsiz oluyosunuzCevap Yaz Yayından Kaldır
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üzülmeye değmez.Cevap Yaz 3 9 Yayından Kaldır