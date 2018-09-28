Doğuştan Engelli Kız, 4 Genç Tarafından Kaçırıldı ve 6 Saat Boyunca İşkence Gördü

Avustralya'nın Sydney şehrinde yaşayan 19 yaşındaki Kayla Kendrigan, 19 yaşındaki Brooke Browne, 22 yaşındaki Matthew Leuthwaite, 16 yaşında bir erkek çocuğu ve 17 yaşında bir kız çocuğu tarafından kaçırıldı. Kendriganı kaçırıp 6 saat boyunca işkence yapan şahıslar, Avustralya polisi tarafından yakalandı ve soruşturma başlatıldı. Doğuştan sol eli olmayan genç kıza yaşıtları tarafından yapılanlar ise dehşete düşürdü.

KÖPRÜDEN ATLADI

Kayla Kendirgan'ı kaçıran 4 zanlı, genç kızı bir eve hapsetti ve 6 saat boyunca işkence etti. İşkence görürken kamerayla kayda alınan Kendirgen, 6 saatlik işkenceden sonra Windsor köprüsünden aşağı atıldı. Yüzerek karaya ulaşan genç kız, bir emeklinin kapısını çaldı ve hemen polise götürüldü.

Fiziksel engelli kızı kaçırıp işkence eden 4 zanlı, Avustrlaya polis ekiplerince yakalandı ve soruşturma başlatıldı.