Doğuştan engelli 3 çocuğuna fedakarca bakan Kahramanmaraşlı anneye Türk Kızılay'dan destek

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde doğuştan engelli 3 çocuğuna bakan Asiye Köse'nin kızı için talep ettiği tekerlekli sandalye Türk Kızılay ekiplerince temin edilerek aileye ulaştırıldı.

Gaziler Mahallesi'nde, yaşları 45, 35 ve 20 olan doğuştan engelli 3 çocuğuyla aldığı evde bakım maaşıyla hayata tutunmaya çalışan fedakar anne Asiye Köse'nin çocuklarına olan ilgisinin, AA'nın haberiyle duyurulmasının ardından aile Türk Kızılay Kahramanmaraş Şubesi ekiplerince evinde ziyaret edilerek ihtiyaçları giderildi.

Ekiplerce bir hafta önce ziyaret edilerek bir kısım ihtiyaçları giderilen ve kızı Yasemin için ekiplerden tekerlekli sandalye talebinde bulunan Asiye Köse'nin isteği yerine getirildi.

Kızılay ekiplerince temin edilerek aileye ulaştırılan tekerlekli sandalye, anne Asiye Köse'ye teslim edilirken ailenin ev ihtiyaçları da karşılandı.

Türk Kızılay Dulkadiroğlu Şube Başkanı Gürcan Gürbüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, ailenin durumunu haber alan bağışçıların ona yardım etmek istediklerini belirterek, "Biz de evine geldik ve ilk önce ihtiyaçlarını belirledik. Asiye ablamız ilk önce bizden tekerlekli sandalye istemişti. Onu temin ederek buraya geldik. Allah bağışçılarımızdan razı olsun. Biz Kızılay olarak bir köprü görevi görüyoruz ve alan el ile veren eli buluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman