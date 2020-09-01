Doğuştan ayakları ve kolları olmayan Muhammed'e Türk yardımseverlerden destek İdlib'te akrabalarına ait çadırda ailesi ile yaşam mücadelesi veren, doğuştan ayakları ve kolları olmayan 14 aylık Muhammed'e Türk dernek yardımseverlerden destek geldi.

İdlib'te akrabalarına ait çadırda ailesi ile yaşam mücadelesi veren, doğuştan ayakları ve kolları olmayan 14 aylık Muhammed'e Türk dernek yardımseverlerden destek geldi.

Suriye'de Esad rejiminin saldırıları nedeniyle evlerini terk eden aileler İdlib'teki kamplarda yaşam mücadelesi veriyor. Mısaytıf ailesi de, İdlib'teki kampta akrabalarına ait bir çadırda mücadelesini sürdüren ailelerden biri. Ailenin doğuştan ayakları ve kolları olmayan 14 aylık çocukları Muhammed, ne yürüyebiliyor ne de oyun oynayabiliyor. Sürekli bakıma ihtiyaç duyan Muhammed'e Türk dernek ve yardımseverlerden yardım eli uzandı. İdlib'de çadır kentte yaşayan Muhammed bebeğe bugün 1 yıllık nakit ve gıda yardımları Türk yardım derneği tarafından ulaştırıldı. Çadırda yaşayan aile için de biriket ev yapılıyor.

Muhammed bebek ise tedavisi için AFAD başta olmak üzere diğer yardım kuruluşlarının öncülüğünde Türkiye'ye getirilecek. - İDLİB

Kaynak: İHA