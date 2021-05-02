Doğuştan anüsü kapalı olan buzağı sağlığına kavuştu
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Doğuştan anüsü kapalı olan buzağı sağlığına kavuştu

Doğuştan anüsü kapalı olan buzağı sağlığına kavuştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Düzce'de doğuştan anüsü kapalı olarak doğan 2 günlük buzağı, Zonguldak'ta veteriner hekim Önder Alkan'ın başarılı ameliyatı ile sağlığına kavuştu.

Düzce'de doğuştan anüsü kapalı olarak doğan 2 günlük buzağı, Zonguldak'ta veteriner hekim Önder Alkan'ın başarılı ameliyatı ile sağlığına kavuştu.

Düzce'de iki gün önce dünyaya gelen ve sahibinin ateşine bakmak istediği sırada anüsünün kapalı olduğu fark edilen buzağının durumu, Zonguldak'taki veteriner hekim Önder Alkan'a iletildi. Anne sütünü emdikten sonra dışkısını yapamayan "Garip" isimli buzağı, Zonguldak'a getirildi. Özel Veteriner Tıp Merkezi'ne getirilen buzağı, ameliyatla sağlığına kavuşturuldu.

Buzağının durumunun nadir görülen bir anomali olduğunu ifade eden veteriner hekim Önder Alkan, ameliyatla bağırsakları normal kanal hattından vücut dışına çıkarıp deriye bağladıklarını, böylece hayvanın sağlığına kavuştuğunu ifade etti. Alkan, bilinçli hareket edilmediği takdirde hayvanın telef olabileceğini sözlerine ekledi. - ZONGULDAK

Doğuştan anüsü kapalı olan buzağı sağlığına kavuştu
Doğuştan anüsü kapalı olan buzağı sağlığına kavuştu
Doğuştan anüsü kapalı olan buzağı sağlığına kavuştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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