Doğuş'tan yeni şarkı: "Darbe"
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Doğuş'tan yeni şarkı: "Darbe"

Yıllardır sevilen şarkıları ile müzikseverlerin büyük beğenisini kazanan Doğuş, "Darbe" isimli yeni şarkısıyla yeniden sevenlerinin karşısında.

26.12.2019 08:16 | Son Güncelleme: 26.12.2019 08:16
Doğuş'tan yeni şarkı:

Sözü ve müziği 'a ait olan "Darbe" isimli şarkının aranjörlüğünü Mustafa Arapoğlu, düzenlemesini ise İshak Şık üstlendi. "Darbe" orijinal ve arabesk olmak üzere iki versiyondan oluşuyor. Birçok olumsuzluğun üst üste gelmesinden yakınan bir insanın hayata karşı sitemini anlatan "Darbe" nin klip yönetmenliğini ise Suat Kaya üstlendi.

Kaynak: Bültenler
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