Doğuş'tan yeni şarkı: "Darbe"

26.12.2019 08:16 | Son Güncelleme: 26.12.2019 08:16

Sözü ve müziği Doğuş'a ait olan "Darbe" isimli şarkının aranjörlüğünü Mustafa Arapoğlu, düzenlemesini ise İshak Şık üstlendi. "Darbe" orijinal ve arabesk olmak üzere iki versiyondan oluşuyor. Birçok olumsuzluğun üst üste gelmesinden yakınan bir insanın hayata karşı sitemini anlatan "Darbe" nin klip yönetmenliğini ise Suat Kaya üstlendi.

Kaynak: Bültenler