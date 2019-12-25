Doğuş Kaya, Zonguldak Kömürspor'da

25.12.2019 17:49 | Son Güncelleme: 25.12.2019 17:54

Zonguldak Kömürspor, Ergene Velimeşespor forması giyen 19 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Ulaş Doğuş Kaya'yı kadrosuna kattı.



TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Zonguldak Kömürspor ikinci yarı hazırlıkları kapsamında Antalya Lara Kundu Otel'de kampa girdi. Teknik Direktör Serkan Afacan yönetiminde transfer çalışmalarına başlayan kırmızı-lacivertli takım, kaleci, sağ bek, orta saha ve forvet transferi için kolları sıvadı.



Zonguldak Kömürspor, 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Ergene Velimeşespor forması giye bonservisi elinde olan 19 yaşındaki genç orta saha Ulaş Doğuş Kaya'yı transfer etti. Yeni transfer Doğuş Kaya, Kömürspor'un Antalya kampına katıldı. Şarköyspor altyapısında yet işen 19 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Ulaş Doğuşkaya, sırasıyla, Çanakkale Dardanelspor, Manisaspor ve Ergene Velimeşespor formalarını giydi.



Doğuşkaya'nın TFF 1.Lig'de 8, TFF 2. Lig'de 7 ve Türkiye Kupası'nda ise 1 maçı bulunuyor. Öte yandan genç stoper Ulaş Doğuşkaya sadece bu maçlarda 1 gol kaydetti. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA