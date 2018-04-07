Doğuş Holding'ten Açıklama Açıklaması

Doğuş Holding AŞ'den yapılan açıklamada, finansal kurumlar ile olan çalışmaların bugüne kadar olduğu gibi normal seyrinde devam ettiği, proje finansmanı ve sendikasyon kredileri alma ve kapatma faaliyetlerinin sürdüğü belirtilerek, "Bahsi geçen faaliyetlerimiz kapsamında özel sektör tahvil sahiplerimizi etkileyecek herhangi bir husus bulunmamaktadır." ifadesine yer verildi.

Şirketten, grup hakkında bugün basında yer alan "borç yapılandırma" haberleri üzerine Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, mali tabloların ilgili mevzuat usul ve süreleri içinde açıklandığı, grubun aktif ve pasiflerinin kamuoyunun bilgisi dahilinde bulunduğu bildirildi.

Değişen dünya dinamiklerine uyum süreçleri kapsamında tüm paydaşlar ile sürekli iletişim içerisinde olunduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu bağlamda finansal kurumlar ile olan çalışmalarımız bugüne kadar olduğu gibi normal seyrinde devam etmekte, proje finansmanı ve sendikasyon kredileri alma ve kapatma faaliyetlerimiz de sürmektedir. Bahsi geçen faaliyetlerimiz kapsamında özel sektör tahvil sahiplerimizi etkileyecek herhangi bir husus bulunmamaktadır."