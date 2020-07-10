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Doğuş Grubu'nun 3 marinası için Rekabet Kuruluna başvuruldu

Doğuş Grubu'nun Göcek, Didim ve Turgutreis'teki marinaların kontrolünün, CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. tarafından devralınması için Rekabet Kuruluna başvuru yapıldı.

Doğuş Grubu'nun 3 marinası için Rekabet Kuruluna başvuruldu
10.07.2020 11:43 | Son Güncelleme: 10.07.2020 12:55

Doğuş Grubu'nun Göcek, Didim ve Turgutreis'teki marinaların kontrolünün, CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. tarafından devralınması için Rekabet Kuruluna başvuru yapıldı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyurulara göre, Anadolu Göcek Marina Turizm Yatırımları AŞ, Doğuş Didim Marina İşletmeciliği Turizm ve Ticaret AŞ ve Doğuş Turgutreis Marina İşletmeciliği Turizm ve Ticaret AŞ'nin kontrolünün CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. tarafından belirli CVC fonları aracılığıyla tek başına devralınması işlemi için başvuruldu.

Öte yandan, Trend Ödeme Kuruluşu AŞ'nin hisselerinin tamamının TPAY Mobile FZ-LLC tarafından devralınması işlemi için de Kurula başvuruda bulunuldu.

Kaynak: AA

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