Doğuş Grubu'ndan Açıklama Açıklaması

Doğuş Grubu, bankalarla yaptıkları görüşmelere ilişkin, "Eş lider bankalarla refinansman işlemimiz konusunda anlaşma sağlanmıştır. Bankalarımızın kendi iç süreçleri devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Doğuş Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, Doğuş Grubu'nun, sahip olduğu geniş hizmet, bilgi ve iş birliği ağını hedeflerine ulaşmak için en etkin şekilde kullandığı ve Türkiye'ye yatırım yapmayı en birinci önceliği olarak gördüğü belirtildi.

Açıklamada, devamla şunlar kaydedildi:

"Değişen dünya dinamiklerine uyum süreçleri kapsamında paydaşlarımızla yürüttüğümüz çalışmalar hedeflenen şekilde ilerlemektedir. Bu çerçevede bankalarla görüşmelerimize ilişkin olarak; eş lider bankalarla refinansman işlemimiz konusunda anlaşma sağlanmıştır. Bankalarımızın kendi iç süreçleri devam etmektedir. Doğuş Grubu'nun vizyonu, Türkiye'nin bir dünya markası olma yolundaki gayretleri ve çalışmaları ile paralel şekilde devam edecektir."