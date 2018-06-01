Doğuş Grubu, Fenerbahçe'nin Sponsorluğundan Çekilecek
Fenerbahçe başkan adayı Ali Koç, "Doğuş Grubu basketboldan çekiliyormuş. Bu Fenerbahçe için geri adım olur." dedi. Bugün de Acıbadem Grubu, futbol sponsorluğundan vazgeçmişti.
Fenerbahçe'nin Başkan adayı Ali Koç, Doğuş Grubu'nun, Fenerbahçe'nin basketbol şubesinin sponsorluğundan çekileceğini duyduğunu açıkladı.
Habertürk'te katıldığı programda Fenerbahçe ile ilgili bazı demeçler veren başkan adayı Ali Koç, basketbol adına Fenerbahçe için önemli bir açıklama yaptı.
Ali Koç'un ifadesi şu şekilde:
"Bugün duyuyoruz ki Doğuş Grubu basketboldan çekiliyormuş. Bu Fenerbahçe için bir geri adım olur. Doğru olmamasını dilerdim ancak maalesef doğruluk payı çok fazla."
YORUMLAR (16)
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FENEVBAZE KARIŞTI BU SENEDE EN BÜVÜK EVLENCE FENEVBAZECevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Aziz yıldırımcı olanlar başladılar oyunlara sırf Ali koç seçilmesin diye tüm sponsorlar çekiliyor Azizin adamları feneri yemekten bıkmadılar üstü kapalı tehdit ediyorlar işte sen başkan olursan bak hiç bir destek bulamazsın diyorlar korkaklar hançeri arkandan saplarCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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fenevbazede cicim ayları bitti geçen seneki şampiyonluk ilk ve tek olarak kalacakCevap Yaz 4 16 Yayından KaldırXREPSOL: Kına yakarsın dostum kına1 1 Yayından Kaldır
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ali koçCevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır