Doğuş Çay'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon TL'lik destek
Doğuş Çay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon TL bağışta bulundu.
01.04.2020 18:20 | Son Güncelleme: 01.04.2020 18:20
Doğuş Çay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon TL bağışta bulundu.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, koronavirüs nedeniyle yaşanılan sıkıntılı günlerin birlik ve dayanışma içinde aşılması amacıyla Doğuş Çay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi.
Kampanya kapsamında Doğuş Çay, 1 milyon TL bağışta bulundu.
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Kaynak: AA