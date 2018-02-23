Doğuş, Canlı Yayında Yapımcıya Ayar Verdi: Ben Şarkıcı Değil, Sanatçıyım

Beyaz TV'de hafta içi her gün yayınlanan Söylemezsem Olmaz'ın bugünkü konuğu Doğuş oldu. Doğuş, canlı yayında programın yapımcısı Bilal Özbilge'ye ayar verdi.

"BEN ŞARKICI DEĞİL, SANATÇIYIM"

Doğuş, şarkısını seslendirmesinin ardından ekran yazan alt yazıyı görünce çok bozuldu. Kendisi için "Şarkıcı Doğuş" yazılınca, "Bilal ne şarkıcısı. Ben pek çok isme şarkı vermiş insanım. Sanatçıyız biz." diyerek canlı yayına müdahale etti.