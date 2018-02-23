Doğuş, Canlı Yayında Yapımcıya Ayar Verdi: Ben Şarkıcı Değil, Sanatçıyım
Söylemezsem Olmaz'ın canlı yayınına konuk olan Doğuş, kendisinin şarkıcı diye tanıtılmasına çok bozuldu. Doğuş, yapımcıya "Ben şarkıcı değil, sanatçıyım kardeşim." diyerek ayar verdi.
Beyaz TV'de hafta içi her gün yayınlanan Söylemezsem Olmaz'ın bugünkü konuğu Doğuş oldu. Doğuş, canlı yayında programın yapımcısı Bilal Özbilge'ye ayar verdi.
"BEN ŞARKICI DEĞİL, SANATÇIYIM"
Doğuş, şarkısını seslendirmesinin ardından ekran yazan alt yazıyı görünce çok bozuldu. Kendisi için "Şarkıcı Doğuş" yazılınca, "Bilal ne şarkıcısı. Ben pek çok isme şarkı vermiş insanım. Sanatçıyız biz." diyerek canlı yayına müdahale etti.
YORUMLAR (85)
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NE OLDUM DELISI YALAKA. DOGUS OLMADIGIN Günleri (Gecmisini unutmus gibisin)Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Neyin sanatcısısın .Eserin ne.Senin yaptığın işi çocuklar bile yapıyor.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Ulan senin sanatına da sanatçılığına da diyecem editor sansür uygulayacakCevap Yaz 16 6 Yayından KaldırNK35: :))) ON NUMARA YORUM1 Yayından Kaldır
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Sen sadece emekli sokak çocuğusun, ve her fırsatta sokak çocukluğu olmanla prim kasan cahilin tekisin! Rahmetli NEŞET ERTAŞ gibi kendisini dışarda bekleyen gazetecilere ''Bu kadar beklemenize değmezdi'' diyen bir tevazu timsalinden örnek almanı öneririm (onu da stajyer sanatçı adayı olabilmen için). Kaldı ki eserlerini okumayan yok piyasada, yine de ''ben sanatçıyım'' dememiştir kendisi.Cevap Yaz 21 6 Yayından Kaldır