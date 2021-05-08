Doğuş'un ikizleri Arda ve Arın beş yaşına bastı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Doğuş'un ikizleri Arda ve Arın beş yaşına bastı

Doğuş'un ikizleri Arda ve Arın beş yaşına bastı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Bir döneme damga vuran isimlerden olan şarkıcı Doğuş'un ikizleri Arda ve Arın beş yaşına bastılar.

Doğuş, ikizleri Arda ve Arın'ın beşinci yaş gününü eşi Hoşgedem Hidayetgızı ile Azerbaycan'daki evlerinde verdikleri mini partiyle kutladı. Baba olmanın mutluluğunu her daim dile getiren Doğuş, ikizleri Arda ve Arın'ın doğum gününü paylaştığı bu duygusal mesajla kutladı; Masumlarım bugün 5 yaşına bastı. Ben bu yaşlarda çok mutsuzdum, zaman zaman Arda ve Arın keşke ben olsam diyorum. Cennet gözlü meleklerim daha dün gibi annenizin kucağına ben verdim sizi. Her ne kadar Arın bize zor anlar yaşatıp 21 gün küvezde kalsada annenizle hep dua edip kavuştuk size. Diyeceğim o ki sizi seviyorum aşklarım..

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Özkoç Aykut Erdoğdu Fahrettin Koca Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Hadise Acun Ilıcalı Burak Sergen Demet Akalın
Spor Muslera Mesut Özil Salih Uçan Fatih Terim Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Doğuş'un ikizleri Arda ve Arın beş yaşına bastı - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.5.2021 12:25:21. #1.15#

title