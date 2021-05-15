Doğurmak ya da doğuramamak…
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Doğurmak ya da doğuramamak…

Doğurmak ya da doğuramamak…
Hürriyet - Haberler | Magazin

Melis: Gizem, bazen ne düşünüyorum biliyor musun? İyi ki doğurmuşuz be!Gizem: Evet, bazen!Melis: Ha ha ha... Doğurmak demişken heyecanlı bir doğum hikayen var senin, okurumuzla da paylaşmak ister misin?

Melis: Gizem, bazen ne düşünüyorum biliyor musun? İyi ki doğurmuşuz be!

Gizem: Evet, bazen!

Melis: Ha ha ha... Doğurmak demişken heyecanlı bir doğum hikayen var senin, okurumuzla da paylaşmak ister misin?

Gizem: O günlerde sinirden alı al moru mor kesildiğim bir hikayeyi şimdi nasıl gülerek anlattığıma ben de şaşırıyorum. İlk gidişimiz 35'inci haftanın sonu. Biraz kanamam oldu. Hemen hastaneye gittik. Önemli bir şey yok dendi, geri eve... 38'inci haftanın başında bu kez suyum geldi. Yani onun gibi bir sıvı. Annem "Sudur o" dedi. İsmail işten çağrıldı, eşyaları topladık, yine hastaneye...

Melis: Etti iki.

Gizem: Öyle. Gece nöbetçi doktor kontrol etti ve "Açılmanız başlamış. Sizi yatırıyoruz, sabah doğuma girersiniz" dedi. Gece yarısı duyan birkaç arkadaşım çıktı geldi. Vakit geçsin diye batak bile oynadık. 20 dakikada bir "Ne zaman doğar" diyorum. Bir ara İsmail uyudu ama ben sabahı sabah ettim. Sabah doktorum geldi. "Sende hiç doğuracak surat yok ama bir amniyon testi yapalım, anlarız" deyince ben bir gerildim.

Melis: Eminsin sen, doğurup çıkacaksın.

Gizem: Çoook. Bir de çiçeğini, lokumunu, hediyesini, takısını alan hastaneye doldu. Gelen bakıyor, çocuk yok... Doktorum dedi ki: "Eğer suyun geldiyse seni sezaryene almak zorundayım." Ben direkt "Nee, sezaryen mi? Asla!" dedim. Doktorum: "Eğer gelen suyun değilse de eve göndereceğim." Ben: "Eve gitmek mi? Asla! Ben bugün bu çocuğu doğuracağım!" Sonuç: Suyum gelmemiş. Yani bana yine evin yolu göründü. Sinirlerim o kadar bozuldu ki, başladım ağlamaya "Ben bir gün daha hamile olmak istemiyoooorum" diye.

Melis: Yapacak bir şey yok tabii...

Gizem: Yok. Doktorum dedi ki "39'uncu haftanı doldur, bebek hala gelmezse fitil koyarız". 40'ıncı haftanın ilk günü koştum hastaneye. Herkes tembihli; çocuk doğmadan kimseye haber edilmeyecek. Gece fitil kondu. İsmail yine uyudu. Ben yine dön dolaş, ne sancı var ne bir hareket. Sabah doktorum geldi ve "40'ıncı haftada fitilin çalışmamasına inanamıyorum. Sezaryen olmak zorundasın" dedi. Gıkım çıkmadı bu defa. Ben doğumdayken herkesin haberi olmuş, gelmişler yine. İki kez gelmelerinin karşılığını kebapçıdan dürüm söyleyerek taçlandırdım. Ben yiyemedim, o ayrı...

Senin doğumun nasıldı?

Melis: Beklenti dışı diyeyim! Eşim doğuma girecek, bebekleri doğar doğmaz birlikte göreceğiz sanıyordum.

Gizem: Eee, girmedi mi?

Melis: Giremedi. Doktorum telaştan ameliyathaneye haber vermeyi unutmuş. Hijyen için gerekli hazırlıklar yapılmadığı için de alamadılar. Tam ameliyathanenin kapısından ele ele girerken sevenleri ayırdılar... Tek başıma kalınca yaşadığım korkuyu sana anlatamam. O epidural iğnesi yapılırken kasap tezgahı gibi ameliyat masasına yatırılıp kollarım deri kelepçelerle bağlanırken...

Gizem: Deri kelepçe mi!

Melis: Kime anlatsam inanmıyor. Galiba bir tek bana yapılmış. Neyse, doğum hikayelerimize ayrılan sürenin sonuna geldik.

Melis (solda) zorlu doğumun hemen ardından ikiz bebeklerine ilk kez sarılırken... Gizem ikinci 'doğurma' teşebbüsünde sıkıntıdan eşi ve arkadaşıyla oyun oynarken...

Sevgili okur, önümüzdeki hafta 'Annelere söylenen gereksiz sözler'i konuşalım diyoruz. Hani "Bu çocuk biraz zayıf, yedirmiyor musun" gibi saç baş yolduran laflar... Siz de aklınıza gelenleri cocuklahayat@hurriyet.com.tr adresinden bizimle paylaşın.

BEBEĞİNİ KUCAĞINA ALMAK İÇİN GÜN SAYAN ANNELERE TAVSİYELER:

Normal doğumun faydaları çok ama olmazsa da olmaz, takma kafana...

Hastaneye toplaşmaları kontrol edebilmesi için bir arkadaşını görevlendir; sen uğraşma.

Doğuma bir yakının seninle girecekse önceden işi sağlama al.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Pınar Altuğ Burak Sergen Barış Murat Yağcı
Spor Mesut Özil Ozan Tufan Sergen Yalçın Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Doğurmak ya da doğuramamak… - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.5.2021 08:00:25. #1.14#

title