Doğurduğu bebeği, şalvarına sarıp pazar tezgahının altına bıraktı
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Doğurduğu bebeği, şalvarına sarıp pazar tezgahının altına bıraktı

İZMİR'in Tire ilçesinde pazarcılık yapan Hatice D. (29), doğurduğu erkek bebeği, pazar tezgahının altına bıraktı.

Doğurduğu bebeği, şalvarına sarıp pazar tezgahının altına bıraktı
29.05.2020 16:30 | Son Güncelleme: 29.05.2020 16:33

İZMİR'in Tire ilçesinde pazarcılık yapan Hatice D. (29), doğurduğu erkek bebeği, pazar tezgahının altına bıraktı. Ağlaması üzerine diğer pazarcılar tarafından bulunup, hastaneye kaldırılan bebek, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Hatice D. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Cuma Pazarı'nın Türkocağı Caddesi kısmında, sabah saat 11.00 sıralarında yaşanan olay iddialara göre şöyle gelişti;

Pazarda sebze satan Hatice D.'nin tezgahının altından bebek ağlaması sesi geldiği duyuldu. Bunun üzerine tezgahın altına bakan pazarcılar, kanlı bir şalvar içinde yeni doğmuş erkek bebek ile karşılaştı. Pazarcılar, hemen 112 Acil Servis ile polisi aradı. Kısa sürede pazara gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalenin ardından bebeği, Tire Devlet Hastanesi'ne götürdü. Ancak kısa süre önce doğduğu belirlenen bebek, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Polis, ise bebeği tezgahın altında doğurup, bıraktığı belirlenen pazarcı Hatice D.'yi gözaltına aldı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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