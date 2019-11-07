Doğup büyüdüğü Spil Dağı'nda çektiği fotoğraflar tanıtım kitabında kullanılacak

07.11.2019 09:26 | Son Güncelleme: 07.11.2019 09:27

MANİSA'da, doğa yürüyüşü tutkunu olan dağcı İsa Göbeklioğlu (53), yamacında doğduğu Spil Dağı'nı ve burada yetişen bitkileri 11 yıldır fotoğraflıyor. Spil Dağı ve bitki örtüsünü fotoğraflama hayalini Spil'in her noktasına giderek gerçekleştiren Göbeklioğlu'nun çektiği fotoğraflar aynı zamanda, Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü tarafından Spil Dağı'nın tanıtımı için hazırlanacak kitapta kullanılacak.

1571 rakımlı Spil Dağı'nın eteklerinde bulunan 950 nüfuslu kırsal Sancaklı İğdecik Mahallesi'nde dünyaya gelen İsa Göbeklioğlu, çocukluk hayali olan Spil Dağı ve bitki örtüsünü fotoğraflama hayalini, 11 yıl önce, dağcılar ile çıktığı doğa yürüyüşlerinde hayata geçirmeye başladı. Bekar olan ve bir süredir asıl mesleği olan sayacılığı yapmayan Göbeklioğlu, 3 bin liraya aldığı bir fotoğraf makinesi ile Spil Dağı'nı karış karış gezerek, fotoğraf çekiyor. Sadece yaz ve bahar aylarında değil kışın karlı, yağmurlu havalarda zor şartlar altında bile vaktinin büyük bölümünü burada geçirerek Spil'in eşsiz güzelliğini objektifine taşıyan Göbeklioğlu, yaklaşık 100 bin fotoğraflık bir arşivin de sahibi. Spil'deki 120'yi aşkın endemik bitki türünün de arasında bulunduğu fotoğraflarının her birinin ayrı bir hikayesi olduğunu belirten Göbeklioğlu, şunları söyledi:

Kaynak: DHA