Doğunun incisi Elazığ'da gezilecek yerler nerelerdir? Elazığ yöresel yemekleri nelerdir? Elazığ hakkında her şey
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Doğunun incisi Elazığ'da gezilecek yerler nerelerdir? Elazığ yöresel yemekleri nelerdir? Elazığ hakkında her şey

Elazığ mutfağı yöresel yemekleri nelerdir? Elazığ iklimi ve bitki örtüsü nedir? Sanatı, kültürü ve doğal güzellikleri ile Elazığ

Doğunun incisi Elazığ'da gezilecek yerler nerelerdir? Elazığ yöresel yemekleri nelerdir? Elazığ hakkında her şey
15.06.2020 12:20 | Son Güncelleme: 15.06.2020 12:24

Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan il,nüfusu 2019 yılında 591.098'dir. Verilerine göre geçen seneki yıla göre -7,7'ye düştü. Karasal iklimin yanı sıra Akdeniz iklimi de görülür. Keban Baraj Gölü Türkiye'nin en büyük yapay gölüdür. Yeraltı kaynakları bakımından zengindir. Şehirde faaliyet gösteren birçok tiyatro kurulmuştur.

ELAZIĞ İKLİMİ VE BİTKİ ÖRTÜSÜ

Karasal iklimin görüldüğü şehirde, yer yer Akdeniz iklimi de görülür. Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve sert geçer. ısı ise -15°C ile +42°C arasında değişiklik gösterir. İlin topraklarını yarısı çayır ve meralardan,% 28 i tarım arazisi, % 12 si orman arazisinden oluşmaktadır.

ELAZIĞ İLÇELERİ

Elazığ ilçeleri, Ağın, Alacakaya, Arıcak, Baskil, Karakoçan, Keban, Kovancılar, Maden, Palu, Sivrice'dir.

ELAZIĞ'DA GEZİLECEK YERLER NERELERDİR?

Harput Kalesi: Söylentilere göre Urartu Krallığı tarafından yaptırılmıştır. Büyük mücadelelere ev sahipliği yapmıştır. Birçok medeniyetin hüküm sürdüğü kalede, 1515 yılındaYavuz Sultan Selim zamanında Osmanlı İmparatorluğu'nun idaresine geçmiştir.

Hazar Gölü: Merkeze 26 kilometre uzaklıktaki bu yer, denizden 1250 metre yükseklikte bulunur. Gölün derinliği ise 200-250 metre arasında değişiklik göstermektedir. Göl turistik ve ekonomik yönden oldukça avantajlıdır. Tertemiz suyu, temiz havası ile tatil merkezine dönmüştür.

Doğunun incisi Elazığ'da gezilecek yerler nerededir? Elazığ yöresel yemekleri nelerdir? Elazığ hakkında her şey

Buzluk Mağarası: Çeşidine az rastlanan bu mağarası, kayaların arasında oluşmuş ve derinliği 150-200 metre olan doğa harikasıdır. Klimatolojik sebeplerden dolayı, yazları soğuk olur ve buz tutar. Kışları ise buz oluşmamaktadır.

İzzet Paşa Cami: Şehir merkezinde yer alan bu cami, 1866 yılında Hacı Ahmet İzzet Paşa tarafından yaptırıldı. Türkiye'de ilk asansörlü minareye sahip cami ünvanını almıştır.

Arap Baba Mescidi ve Türbesi: Arap Baba Mescidi ve Türbesi Selçuklu devrine aittir. Bu yapı hakkında kesin bilgiler mevcut değildir . Türbede bulunan ceset, üzerine yeşil bez örtülerek camekân içerisinde muhafaza edilmektedir.

Meryem Ana Kilisesi: Anadolu'nun en eski yapılarından biri olan Meryem Ana Kilisesi, Süryani ve Yakub kilisesi olarak da adlandırılır. Dört bölümden oluşan kilise, M.S. 1135, 1179 ve 1262 yıllarında onarım görmüştür. Sadece Türkiye için değil dünya mirası için de önemli değere sahiptir.

Keban Baraj Gölü: Türkiye'nin en büyük suni göllerinden biridir. Gölün etrafında yöre halkının eğlendiği eğlence ve mesire yerleri mevcuttur.

Demirkapı Han: Alacakaya ilçesine bağlı yapı, yöredeki tek eserdir.

Doğunun incisi Elazığ'da gezilecek yerler nerededir? Elazığ yöresel yemekleri nelerdir? Elazığ hakkında her şey

ELAZIĞ MUTFAĞINDAN LEZZETLER

Cavzer: Bulgur ile hazırlanan bu lezzet, kuru dut ayranı ile lezzetine lezzet katılır.

Borani: Semizotu ile hazırlanan çorba oldukça sağlıklıdır.

Lobik Çorbası: Börülce, buğday, nane ve soğan ile hazırlanır.

Gömme: Kıyma, ceviz ve tereyağı ile hazırlanır. Hamur harcı pişirilerek servis edilir.

Kelecoş: Tandır ekmeği üstüne pişen et ve yoğurt dökülerek servis edilir.

Kara kavurma: Kuşbaşı et, kemikli et ve kuyruk yağı ile hazırlanır.

Sırın: Un, yoğurt, sarımsak ve tuz karışımı ile hazırlanır.

Süslü Fidoş: Kıyma ile hazırlanan karışıma biber, domates ve salça eklenerek pişirilir.

Mukaşerli Bulgur Pilavı: Bulgur pilavına eklenen makaşer ile lezzeti muhteşem olmaktadır. Elazığ ilinde sıkça tüketilmektedir.

Dolanger: Tereyağı, nişasta ve ceviz içi ile hazırlanır.

Koruk Şerbeti: Siyah üzümden yapılır.

Taş Ekmeği Tatlısı: Hamurun üstüne eklenen şerbet ile servis edilir.

ELAZIĞLI ÜNLÜLER

Necati Şaşmaz

Oktay Kaynarca

Kenan Çoban

İzzet Altınmeşe

Fatih Kısaparmak

Bülent serttaş

İclal Aydın

İhsan Yüce

Jülide Ateş

Hande Subaşı

Kadir Çöpdemir

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