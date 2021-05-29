"Doğunun Çukurovası"nda seracılığın geliştirilmesi için eğitim programı başlatıldı
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"Doğunun Çukurovası"nda seracılığın geliştirilmesi için eğitim programı başlatıldı

Anadolu Ajansı / Bülent Mavzer - Haberler | Güncel

Verimli toprakları ve mikroklima özelliğiyle "Doğunun Çukurovası" olarak adlandırılan Iğdır'da tarımsal katma değerin artırılması amacıyla üreticilere seracılık ve bahçıvanlık eğitimi verilmeye başlandı.

Verimli toprakları ve mikroklima özelliğiyle "Doğunun Çukurovası" olarak adlandırılan Iğdır'da tarımsal katma değerin artırılması amacıyla üreticilere seracılık ve bahçıvanlık eğitimi verilmeye başlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün "Kurslarımızla Köylerdeyiz" projesi kapsamında kırsalda yaşayanlara yönelik bahçecilik, hayvan sağlığı, gıda ve tarım teknolojileri, tarım makineleri bakımı, arıcılık gibi kurs programları hazırlandı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün çağrısı üzerine e-Devlet üzerinden başvuru yapan 20 çiftçi ile başlayan "seracılık ve bahçıvanlık" kursunda köylüler, teorik ve uygulamalı eğitim almaya başladı.

Merkezin Müdürü Derya Pamuk, AA muhabirine, açılan kursların kırsal alanda yaşayan vatandaşlar için önemli kazanımlar sağladığını söyledi.

Tarım ili olan kentte özellikle bahçıvanlık ve seracılık kursunun yoğun talep gördüğünü ifade eden Pamuk, "Açtığımız kursta köylülerimizin seracılığı öğrenerek tarım yapma isteğinde olduklarını gördük. Bu nedenle Halk Eğitim Müdürlüğü olarak bahçıvanlık kursuyla beraber seracılık eğitimine ağırlık verdik." dedi.

Pamuk, yöre halkının büyük bölümünün tarım ile iç içe olduğuna dikkati çekerek, "Bu projedeki amacımız, köylülerimizin daha bilinçli ve daha verimli tarım yapmalarını sağlamaktır. Köylülerimiz tarım yaparken daha iyi verim alarak hem kendi ekonomilerine hem de ülke ekonomisine büyük katkı sağlamış olacak." diye konuştu.

Kursiyerlerden Yaşar Sandiç de seracılık eğitimi aldıklarını anlatarak, "Bu program bizim için çok verimli oldu. Iğdır çok zengin, çok verimli bir toprağa sahip. Seracılık Iğdır'da pek yaygın değildi, bu kurs sayesinde seracılık bizimle birlikte burada yaygınlaşacak. Kurs bitiminde sertifikamı aldıktan sonra ilk işim kendi seramı kurmak olacak." ifadelerini kullandı.

'Doğunun Çukurovası'nda seracılığın geliştirilmesi için eğitim programı başlatıldı
'Doğunun Çukurovası'nda seracılığın geliştirilmesi için eğitim programı başlatıldı
'Doğunun Çukurovası'nda seracılığın geliştirilmesi için eğitim programı başlatıldı
'Doğunun Çukurovası'nda seracılığın geliştirilmesi için eğitim programı başlatıldı
'Doğunun Çukurovası'nda seracılığın geliştirilmesi için eğitim programı başlatıldı
'Doğunun Çukurovası'nda seracılığın geliştirilmesi için eğitim programı başlatıldı
'Doğunun Çukurovası'nda seracılığın geliştirilmesi için eğitim programı başlatıldı
'Doğunun Çukurovası'nda seracılığın geliştirilmesi için eğitim programı başlatıldı
'Doğunun Çukurovası'nda seracılığın geliştirilmesi için eğitim programı başlatıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Mavzer

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