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Doğunun Çukurova'sına kış geri geldi

İhlas Haber Ajansı - Sebahattin Yum - Yerel
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Doğunun Çukurova'sına kış geri geldiIĞDIR Doğunun Çukurova'sı Iğdır'da haftalar sonra yeniden kar yağışı etkili oldu, kış geri geldi.

ÇUKUROVA, ADANA (İHA) - Doğunun Çukurova'sına kış geri geldi

IĞDIR Doğunun Çukurova'sı Iğdır'da haftalar sonra yeniden kar yağışı etkili oldu, kış geri geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından birçok ilde olduğu gibi Iğdır'da da kar yağışı başladı. Kent merkezi sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı ile birlikte beyaza büründü. Çevre yolunda ise sis etkili oldu. Sis ile birlikte görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü. Iğdır Tuzluca ilçesinde de geceden etkili olan kar yağışı sonrası ilçe merkezi ile ilçeye bağlı tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Iğdır'da karın yeniden etkili olduğunu belirten Mehmet Ukay, "Kış Iğdır'a geri geldi. Büyüklerimiz Mart ayı için dert ayı diyorlardı. Biz kar ve yağmurun yağmasını istiyoruz. Kuraklık olmasın" dedi.

Doğunun Çukurova'sına kış geri geldi

Doğunun Çukurova'sına kış geri geldi

Doğunun Çukurova'sına kış geri geldi

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Sebahattin Yum - Yerel

Meteoroloji, Çukurova, Iğdır, kar, Yerel, Haberler

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