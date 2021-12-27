Doğunun Çukurova'sı soğuk hava ve sise teslim oldu - Haberler
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Doğunun Çukurova'sı soğuk hava ve sise teslim oldu

İhlas Haber Ajansı / Sebahattin Yum - Haberler | Güncel

Doğunun Çukurova'sı soğuk hava ve sise teslim olduIĞDIR Sahip olduğu coğrafi konumu ve iklim şartları ile "Doğunun Çukurova'sı" olarak bilinen Iğdır, soğuk hava ve sise teslim oldu.

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ÇUKUROVA, ADANA (İHA) - Doğunun Çukurova'sı soğuk hava ve sise teslim oldu

IĞDIR Sahip olduğu coğrafi konumu ve iklim şartları ile "Doğunun Çukurova'sı" olarak bilinen Iğdır, soğuk hava ve sise teslim oldu.

Iğdır'da gecelerin ayaz geçmesinden dolayı etkili olan soğuk hava hayatı zorlaştırıyor. Iğdır'da düşük hava sıcaklığı gece eksi 8 derece olarak ölçüldü. Araç camlarının buz tuttuğu kentte bazı vatandaşlar araçlarının üstünü battaniye, naylon ve karton ile kapattı. Ağaç ve çatıların üstü kırağı tuttu, sis nedeniyle görüş mesafesi de düştü. Kentteki sis saat 08.00 gibi dağılırken, etkili olan sis drone ile görüntülendi.

Doğunun Çukurova'sı soğuk hava ve sise teslim oldu

Doğunun Çukurova'sı soğuk hava ve sise teslim oldu

Doğunun Çukurova'sı soğuk hava ve sise teslim oldu

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İhlas Haber Ajansı / Sebahattin Yum - Son Dakika Haberleri

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