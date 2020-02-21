"Doğunun Aklına Hakim İnsanlar" sergisi açıldı

21.02.2020 16:48 | Son Güncelleme: 21.02.2020 16:48

"Doğunun Aklına Hakim İnsanlar" (DAHİ) projesi kapsamında hazırlanan sergi, Esenler Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde sanat ve tarih meraklılarının beğenisine sunuldu.

Sergide, Hoca Ahmed Yesevi, Akşemseddin, Ali Kuşçu, Biruni, Evliya Çelebi ile Aziz Sancar, Fuat Sezgin ve Oktay Sinanoğlu'nun da arasında bulunduğu önemli şahsiyetleri tanıtan eserler yer aldı.

Etkinlikte, edebiyattan felsefeye, astronomiden geometriye, müzikten botaniğe her bir dalda buluşlar yaparak bilimin temelini oluşturan 50 ilim ve bilim insanının yer aldığı "DAHİ" projesi de tanıtıldı.

DAHİ projesinin ortaya çıkışına ve amaçlarına ilişkin proje yöneticisi Turan Haste'nin bilgi vermesinin ardından sergilenen eserlerin hazırlanışına ilişkin bir tanıtım filmi gösterildi.

Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Taşçı, Kültür İşleri Müdürü Hüseyin Cerrahoğlu, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Feyzullah Sert, Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selim Hilmi Özkan'ın da arasında bulunduğu katılımcılar açılışın ardından sergiyi gezdi.

"Hem 3 boyutlu işler hem de resimler var"

Serginin küratörlüğünü üstlenen Esenler Sanat Evi (ESEV) resim eğitmeni Kader Peker, AA muhabirine yaptığı açıklamada 2 yıldır ESEV bünyesinde olmak üzere yaklaşık 7 yıldır öğretmenlik yaptığını söyledi.

Güzel sanatlardan mezun olduktan sonra resmi hayatından hiçbir zaman çıkarmadığını ifade eden Peker, "Burada hem 3 boyutlu işler hem de resimler var." dedi.

Projeye sergiyle dahil olduğu için çok mutlu olduğunu dile getiren Peker, projeyle ilgili müze ve kütüphane gibi daha kapsamlı çalışmalar yapmayı planladıklarını kaydetti.

Peker, 50 dahiyi anlatan 50 eserin sergide yer aldığını belirterek, "Tuval üzerine baskı ve boyama tekniğini kullandık, ters ışık sistemiyle duvar resmi yaptık. Hem heykel hem de enstalasyon yani yerleştirme sanatını uygun gördük. Bu dört sanatı birleştirerek ortaya bir sergi çıkardık." diye konuştu.

Tarihte unutulan ve gençlerin çok fazla tanımadığı önemli bilim insanlarını hatırlatmanın hem projenin hem de serginin hedefleri arasında bulunduğunu aktaran Peker, şunları kaydetti:

"Amacımız insanlara unuttuklarımızı hatırlatmak. Biz genelde Newton'u biliyoruz ama Biruni'yi bilmiyoruz mesela. Bu isimleri insanlara hatırlatıp tarihimize, kültürümüze ve geçmişimize sahip çıkmak istedik. Geleceğimiz olan çocuklara bir şeyler öğretmek için de daha sade ve basit çizimlerle eserlerin akılda kalıcı olmasını sağlamaya çalıştık."

"Gerçek kaynağın Doğu olduğunu vurguluyoruz"

Proje yöneticisi, tarihçi Şeref Yumurtacı ise proje ve sergi için 50 bilim insanı belirlediklerini anımsatarak, "Bugün dünyada özellikle birçok bilim dalının temeli Avrupa'ya dayandırılarak anlatılıyor. Biz de 'Doğunun Aklına Hakim İnsanlar' diyerek aslında gerçek kaynağın Doğu olduğunu vurgulamaya çalıştık." diye konuştu.

Her alandan bir kişi olacak şekilde belirlenen isimlerin her birinin farklı bir buluş gerçekleştirdiğinin altını çizen Yumurtacı, şöyle devam etti:

"Akşemseddin'i bize hep hoca olarak tanıtırlar. Bir burada aslında bir bilim insanı da olduğunu söyledik. Fatih Sultan Mehmet sadece liderlik yönüyle anlatılır ama aslında şahi toplarının mucidi ve bugünkü Avrupa siyasi sınırlarının temellerini atan kişidir."

Esenler Belediyesinin "Hoca Ahmed Yesevi Kültür Sanat Sezonu" etkinliklerinin devam ettiğini hatırlatan Yumurtacı, Anadolu'da İslamiyetin yayılmasında büyük katkısı da olan Ahmed Yesevi'nin de sergide anlatıldığını kaydetti.

DAHİ ismini projenin yanı sıra bir marka olarak da sürdürmek istediklerini ifade eden Yumurtacı, gençlerin günlük hayatta kullandığı polar, tişört, şapka ve kupa gibi çeşitli ürünler hazırladıklarını sözlerine ekledi.

Sergide bilim insanları tanıtılıyor

Sergide, El-Cezeri, Hoca Ahmed Yesevi, Piri Reis, Abbas İbn Firnas ve İbn-i Sina gibi Doğu coğrafyasında yetişen, dünya tarihine yön veren Müslüman ve Türk bilim insanları tanıtılıyor.

Proje kapsamında DAHİ'nin bir marka haline getirilmesi amacıyla hazırlanan tişört, şapka, boyama kitabı, bardak altlığı ve kupa gibi promosyonların da kültür ve sanat etkinliklerine katılan gençlere verilmesi planlanıyor.

Kaynak: AA