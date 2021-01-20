Doğumunun ardından bebeği bıçaklayarak öldürdü (3)
20.01.2021 18:19 | Son Güncelleme: 20.01.2021 18:23
TUTUKLANDI?İzmit'te evinde dünyaya getirdiği bebeğini doğumun ardından bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Merve Tanrıkulu, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine götürüldü.
TUTUKLANDI
?İzmit'te evinde dünyaya getirdiği bebeğini doğumun ardından bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Merve Tanrıkulu, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine götürüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergün AYAZ