26.08.2019 15:50

Doğumdan sonra kocası tarafından bıçaklanmıştı...Dehşeti yaşayan kadın, bebeğini kucağına aldı

Bıçaklanan kadın: "O şahıs en ağır şekilde yargılansın"

-Hastane odasında dehşeti yaşayan kadın, bebeğini kucağına aldı GAZİANTEP - Gaziantep'te doğum yaptıktan sonra eşi tarafından hasta yatağında bıçaklanan kadın, çocuğunu kucağına aldı. Sağlık durumu iyi olan anne, "O şahıs en ağır şekilde yargılansın. Kadınlar ölmesin" dedi.

Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mücahitler ek binasında doğum yaptıktan sonra eşi Ahmet Y. tarafından bıçaklanan Güldane Y., yoğun bakım ünitesinden servise alındı. Sağlık durumu iyi olan anne Güldane Y., 'Umut' adını verdiği bebeğini kucağına alarak koklayıp, öptü. Hasta yatağında eşi tarafından acımasızca bıçaklanan talihsiz anne, bebeği Umut'un kendisine umut olduğunu söyledi.

"O şahıs en ağır şekilde yargılansın"

6 aydır ayrı yaşadığı eşi tarafından bıçaklanan Güldane Y., göz dönmüş kocasının en ağır şekilde yargılanmasını isteyerek, "O şahsın en ağır şekilde yargılanmasını istiyorum. Çocuğuma bir şey olsaydı ben yaşayamazdım. İki çocuğumla beraber kahrolurdum. Bana bir şey olsaydı bebeğim annesiz kalacaktı. Anne sütünden mahrum kalacaktı. Kardeşleri bekliyorlar, o benim umudum. O şahıs hafif şekilde yargılanmasın. Kadınlarımız ölmesin, çocuklarımız annesiz kalmasın. Annesiz kalıp, büyümesinler. En ağır ceza neyse o verilsin" dedi.

Eşini bıçaklayarak yaralayan Ahmet Y., olayın ardından gözaltına alınıp, mahkeme sevk edilip tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Kaynak: İHA