Doğumdan sonra hayatını kaybeden kadın için "ihmal" iddiası Antalya'da bir kişi, doğum yapan eşinin ölümünde ihmal bulunduğu gerekçesiyle şikayetçi oldu.

Antalya'da bir kişi, doğum yapan eşinin ölümünde ihmal bulunduğu gerekçesiyle şikayetçi oldu.

Ankara'da görev yapan polis memuru Erol (28) ile Döndü Güler (26) çifti, geçen yıl haziran ayında evlendikten sonra bebekleri olacağını öğrendi.

Döndü Güler, doğum için 2 gün önce Manavgat ilçesindeki özel hastaneye gitti.

Sezaryen yöntemiyle doğum yapan genç kadın, Hatice Umay ismini verdikleri kız çocuklarını kucağına aldı.

Doğumun ardından fenalaşan Güler, Antalya'daki özel bir hastaneye sevk edildi. Güler, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Eşinin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi isteyen Erol Gürel, Antalya Adli Tıp Kurumu önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, doğumdan sonra eşini iyi görmediğini, durumu doktorlara ilettiğini söyledi.

Durumun narkozdan kaynaklandığının iletildiğini öne süren Güler, "Eşimin kıyafetlerini giydirirken yan döndürdüğümüzde ağzından sıvılar akmaya başladığını gördük. O zaman müdahale etmeye başladılar. Eşimin ağzından gelen sıvıyı temizlemek için getirdikleri makineyi takmak için priz bulamadılar. Fiş bulamadıkları için müdahalede geciktiler. Makineye hortum takmaları gerekiyordu, hortumu kesmek için makas aradılar. Orada da zaman kaybettiler." diye konuştu.

"Çocuğum annesiz büyüyecek"

Eşinin durumunun kötüye gitmesi üzerine sevk edildiği Antalya'daki özel hastanede hayatını kaybettiğini anlatan Güler, şunları kaydetti:

"Herhangi bir rahatsızlığı bulunmayan eşimin ölümüyle ilgili şikayetçi oldum. İlk çocuğumuzdu. Şu anda da ablam bakıyor. Önce Alo 184, sonrasında CİMER üzerinden şikayetçi olduk. Bunlar eşim vefat etmeden önceydi. Eşim vefat ettikten sonra da karakola giderek şikayette bulunduk. Bizim canımız yandı. Çocuğum annesiz büyüyecek, başka çocuklar annesiz büyümesin. Ne yapılması gerekiyorsa yapılsın. Devletimden başka bir şey istemiyorum."

Hastane yetkilileri

Döndü Güler'in doğum yaptığı Manavgat'taki özel hastanenin genel müdürü Eşref Karamızrak, yaptığı açıklamada, 2 gün önce doğumun gerçekleştiğini, operasyonun başarılı olduğunu söyledi.

Çocuğun sağlıklı olduğunu ifade eden Karamızrak, "Hasta da sağlıklıydı. Hastamız epilepsi atağı geçirdi, fenalaştı. 112 eşliğinde Antalya'daki özel hastaneye gönderildi." dedi.

Antalya'daki hastanenin yetkilileri de hastaya gerekli tıbbi müdahalenin yapıldığını ifade etti.

Kaynak: AA