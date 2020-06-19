Doğumdan sonra bebeğiyle koronavirüse yakalandı, yaşam mücadelesini kazandı
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Doğumdan sonra bebeğiyle koronavirüse yakalandı, yaşam mücadelesini kazandı

DİYARBAKIR'da, doğum yaptıktan 29 gün sonra bebeğiyle koronavirüse yakalanan Ş.E. (29), yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini 12 gün sonra kazanıp, servise alındı.

Doğumdan sonra bebeğiyle koronavirüse yakalandı, yaşam mücadelesini kazandı
19.06.2020 08:05 | Son Güncelleme: 19.06.2020 08:08

DİYARBAKIR'da, doğum yaptıktan 29 gün sonra bebeğiyle koronavirüse yakalanan Ş.E. (29), yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini 12 gün sonra kazanıp, servise alındı. Ş.E., hastalığı hafif geçirip atlatan kızına kavuşacağı günü bekliyor.

Diyarbakır'da yaşayan Ş.E., 1 Mayıs'ta kız bebek dünyaya getirdi. Anne olmanın mutluluğunu yaşayan Ş.E., 30 Mayıs'ta yüksek ateş, nefes darlığı ve öksürük şikayetiyle Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan Ş.E., hastanede tedaviye alındı. Kızının da koronavirüse yakalandığı belirlenen Ş.E., 4 Haziran'da durumu kötüleşip nefes alamayınca mekanik ventilatöre bağlanarak entübe edildi. Kızı, hastalığı kısa sürede atlatan Ş.E., sağlık çalışanlarının yoğun çabasıyla 16 Haziran'da yaşam mücadelesini kazandı, servise alındı. Ş.E.'nin durumunun iyiye gitmesi hem ailesini hem de hastane çalışanlarını sevindirdi.

'YOĞUN ENERJİ GEREKTİREN BİR SÜREÇTİ'Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Yenal Karakoç, Ş.E.'yi hayatta tutmak için büyük bir enerji sarf ettiklerini söyledi. Sağlık çalışanlarının sıcak havada tulumla hastaları iyileştirmek için saatlerce ter döktüğünü belirten Uzm. Dr. Karakoç, şunları söyledi: "29 günlük yeni doğan bir bebeği vardı. Hastanemizde değerlendirildi ve yatışı verildi. Takibine başladık. Solunum sıkıntısı artınca yoğun bakımımıza aldık. 4 Haziran'da hastamızın yoğun bakımda solunum sıkıntısı daha fazla artınca entibasyon dediğimiz mekanik ventilatöre bağlandı. Tabi bu yoğun bakım süreci bizim için meşakkatli, çok yoğun çalışma, enerji gerektiren bir süreçti. 12 gün boyunca hastamızı mekanik ventilatörde takip ettik. Ayın 16'sında hastamız mekanik ventilatörden ayrıldı. Çok büyük bir mutluluk yaşadık. 29 yaşında genç bir hastamız ve 45 günlüğe ulaşmış bir yeni doğan bebeği vardı. Hem bir evladı annesiz bırakmama, hem gencecik bir anneyi yeniden hayata tutturma başarısı. Ekip olarak çok büyük bir mutluluk yarattı bizde. Covid-19 sürecinde hakikaten genç hastalarımız için, yaşlı hastalarımız için sarf ettiğimiz emek haddinden fazla. Diyarbakır çok sıcak. Diyarbakır'da da arkadaşlarımız o tulum içerisinde saatlerce ter dökerek hastalarımızı hayatta tutundurmak için çaba harcıyor. Bu mutluluk bizim için hakikaten çok büyük bir enerji kaynağı oldu. Tek hedefimiz şu an yoğun bakımda yer alan entübeli hastalarımızı ekstübe dediğimiz yani mekanik ventilatörden ayırmak. Yoğun bakımda takip ettiğimiz hastaları servis sürecine getirebilmek. Servisteki hastalarımızı yoğun bakım sürecine geçmeden taburcu edip evlerine alabilmek. Bunun için büyük çaba harcayan bir ekip var."'BU MÜCADELEDE HERKESİN DUYARLI OLMASI GEREKİYOR'

Koronavirüse karşı verilen mücadeleye herkesin duyarlı olması gerektiğini ifade eden Uzm. Dr. Karakoç, "Lütfen çağrılara uyalım. Maskeye, sosyal mesafe kuralına ve hijyen kurallarına uymaya devam edelim. Çünkü bu mücadele sadece sağlık çalışanlarının kaldırabileceği bir mücadele değildir. Halkımızın ve tüm vatandaşlarımızın bu konuda duyarlılık göstermesi gerekiyor. Bu kurallara uyulması gerekiyor. Özellikle etrafında PCR testi pozitif olan veya teması olan herkesin kendisini pozitifmiş gibi kabul edip, ona göre önlemlerini alması gerekiyor. Toplu yerlere, trafiğe, işte toplu taşıma alanlarına, her yere gittiğimizde maske ve mesafeye dikkat edelim. Evimizde bu kurallara uymaya devam edelim. Eğer bu mücadeleye hep birlikte el verirsek muhakkak başaracağımıza inanıyorum" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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