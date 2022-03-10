Doğumda zorlanan kediye ortaokul öğrencisi "yardım eli" uzattı - Haberler

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Doğumda zorlanan kediye ortaokul öğrencisi "yardım eli" uzattı

AA - Ömer Faruk Şimşek - Güncel
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Doğumda zorlanan kediye ortaokul öğrencisi

Sakarya'nın Hendek ilçesinde doğum yapmak üzere olan kedinin yardımına ortaokul öğrencisi yetişti.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Sakarya'nın Hendek ilçesinde doğum yapmak üzere olan kedinin yardımına ortaokul öğrencisi yetişti.

Hendek ilçesinde 5. sınıf öğrencisi Asya Taş, okuldan çıktıktan sonra evinin yakınında doğum yapmak üzere olan hamile kedinin zorlandığını görünce polis memuru babasına haber verdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Amirliği biriminde görevli polislerle gelen baba, kızıyla kedinin doğum yapmasına yardımcı oldu.

Daha sonra veteriner hekime götürülen anne kedi ve 4 yavrusunun sağlık kontrolleri gerçekleştirildi.

Asya Taş, kontrolleri tamamlanan kedilerin bakımını üstlendi.

AA / Ömer Faruk Şimşek - Güncel

Hisarcık, Sakarya, Hendek, Doğum, Güncel, Haberler

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