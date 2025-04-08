DOĞUM YARDIMI BAŞVURU EKRANI | Doğum yardımı başvuruları başladı mı, başvuru şartları nelerdir?

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın yaptığı açıklamaya göre, doğum yardımı başvuru ekranı 8 Nisan 2025 tarihi itibarıyla aktif hâle getirildi. Ailelerin ilgisinin oldukça yoğun olduğu bu destek paketinde, yardım miktarları ve başvuru kriterleri netleşti. Doğum yapan her aile, ilk çocuk, ikinci çocuk ve sonraki çocuklar için belirlenen tutarlarda devlet desteği alabilecek. Peki, Doğum yardımı başvuruları başladı mı, başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...

DOĞUM YARDIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesiyle hayata geçirilen doğum yardımı başvurularına ilişkin açıklamada bulundu.

Ailelere ilk çocuktan itibaren verilecek doğum yardımlarını içeren düzenlemenin TBMM'den 27 Mart'ta geçtiğini anımsatan Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Aile Yılı Tanıtım Programı'mızda müjdesini verdiği doğum yardımı başvurularımızı bugünden itibaren e-Devlet kapısı üzerinden almaya başlıyoruz. Başvurular, öncelikli olarak e-Devlet kapısı üzerinden alınacak ancak e-Devlet üzerinden başvuru yapamayan vatandaşlarımız Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerimizden başvuru konusunda destek alabilecek." diye konuştu.

Doğum yardımlarının herhangi kriter gözetmeksizin yapılacağının altını çizen Göktaş, şunları kaydetti:

"Bu yardımlardan 1 Ocak 2025 itibarıyla çocuk sahibi olan ailelerimiz yararlanacak. Buna göre, 1 Ocak 2025 itibarıyla doğacak ilk çocuk için 5 bin lira tek seferlik doğum yardımımız, ikinci çocuk için her ay 1500, üçüncü ve sonraki çocuklar için de her ay 5'er bin lira desteğimiz annelerimizin hesabına yatırılacak. Bu desteklerimiz, çocuklarımız 5 yaşını tamamlayana kadar devam edecek." ifadelerini kullandı.

DOĞUM YARDIMI BAŞVURU ERAKNI (LİNK)

DOĞUM YARDIMINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?

Doğum Yardımı, Türk vatandaşları ile Mavi kart sahiplerine verilir. Annenin veya babanın veyahut her ikisinin de Türk vatandaşı ya da Mavi kart sahibi olması gerekmektedir. Doğum Yardımı, 15.05.2015 tarihinde ve sonrasında gerçekleşen canlı doğumlar için verilir. Bu tarihten önce doğan çocuklar için Doğum Yardımı verilmez. Ancak ödeme miktarına esas çocuk sırasının tespitinde, diğer bir deyişle yeni doğan çocuğun kaçıncı çocuk olduğunun belirlenmesinde 15.05.2015 tarihinden önce doğmuş olan çocuklar da sayılır.

DOĞUM YARDIMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Doğum Yardımı ödemeleri yapılan başvurunun Doğum Yardımı Sistemine (DYS) girildiği ayı takip eden ay içerisinde hak sahiplerince PTT şubelerinden çekilebilmektedir.