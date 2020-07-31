Doğum yaptırdığı annelere kitap hediye ediyor
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Doğum yaptırdığı annelere kitap hediye ediyor

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde görev yapan Uzman Dr. Mehmet Salıcı, doğumunu yaptırdığı annelere çocuklarına okumaları ve bebeklerin kitapla güçlü bir bağ kurmaları amacıyla hikaye kitabı hediye ederek gönülleri fethediyor.

Doğum yaptırdığı annelere kitap hediye ediyor
31.07.2020 11:19 | Son Güncelleme: 31.07.2020 11:19

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde görev yapan Uzman Dr. Mehmet Salıcı, doğumunu yaptırdığı annelere çocuklarına okumaları ve bebeklerin kitapla güçlü bir bağ kurmaları amacıyla hikaye kitabı hediye ederek gönülleri fethediyor.

Kahta Devlet Hastanesinde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak görev yapan Dr. Mehmet Salıcı, doğumunu yaptırdığı kadınlara, çocuklarının 3 yaşına kadar kitaba dokunması ve kitapla güçlü bir bağ kurması amacıyla kendi imkanlarıyla aldığı hikaye kitapları veriyor.

Kitap okuma alışkanlığının artırılması anlamında örnek bir çalışmaya imza atan Salıcı'nın bu faaliyeti çevresindekilerin de takdirini topluyor.

Yeni doğum yapan anneler ise kendilerine hediye edilen kitaplardan memnun olduklarını belirterek, kitabı çocuklarına okuyacaklarına, onların kitaba dokunmasını sağlayacaklarına söz veriyor.

"Çocukları kitapla tanıştırmalıyız"

Uzman Dr. Mehmet Salıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık iki aydır Kahta Devlet Hastanesinde görev yaptığını söyledi.

Yeni doğan bebeklerde beyin gelişiminin yüzde 90'ının ilk üç yılda tamamlandığını anlatan Salıcı, şöyle konuştu:

"Eğer çocuk üç yaşına kadar kitabı tanırsa kitapla bağ kurması daha kolay olur. Eğer ilk üç yılda kitabı tanıyamazsa maalesef kitapla daha sonraki yıllarda bağ kurması daha zor oluyor. Bebeğin kitabın sayfalarını çevirmesi, dokunması bile gelişimi için yeterli oluyor. Türkiye'de yaklaşık bir milyon çocuk kitapla maalesef ilkokulda tanışıyor. Ben istiyorum ki imkanı olan veya olmayan her çocuk kitapla tanışsın. Eğer Türkiye'yi ileri seviyelere götürmek istiyorsak bunun yolu eğitimden geçiyor. Çocukları kitapla tanıştırmalıyız."

Salıcı, Adıyaman'ın yaklaşık 10 yıl içerisinde hem sağlık hem de eğitim konusunda hayal ettiklerinin ötesinde bir noktaya geleceğine inandığını belirterek, "Sadece sağlık alanında değil eğitim alanında da çalışmalarımın olmasını istiyordum. Hastalarla güzel bir bağ kuruyorum. Mesleğimi seviyorum. Umarım Adıyaman'ın hak ettiği yere çıkarabiliriz." dedi.

Geçen yıl Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında 81 ilden Adıyaman'ın 61'inci olduğunu aktaran Salıcı, "Bu en çok Adıyamanlı olarak beni üzdü. Ben bu konuda ne yapabilirim, diye kendime sordum. Eğitim alalında başarılı olmak istiyorsak daha çocuk ilkokula gelmeden onları kitapla tanıştırmalıyız. Doğum yapan her anneye bebeğine okuması, onun dokunması için bir hikaye kitabı hediye ediyorum. Eğer yeni doğan bebeği güzelliklerle karşılaştırırsak çocuğun hem geleceğe hem de Türkiye'ye katkılarıyla güzellikler sunacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Bebeğim kitaba dokunacak"

Doğum yapan anne Yeter Memiş ise üçüncü çocuğunu dünyaya getirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Memiş, doğumun ardından doktorun kendisine kitap hediye ettiğini aktararak, "Çok sevindim. Kitabın bebeğime faydası olacağını düşünüyorum. Hocama çok teşekkür ediyorum. Hikaye kitabını bebeğime okuyacağım, bebeğim kitaba dokunacak. Hocamızın bu çalışmasını çok güzel buldum." diye konuştu.

Kaynak: AA

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