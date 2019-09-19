Doğum yapan sağlık personeli için yeni düzenleme talebi

19.09.2019 11:00

Kaynak: DHA

İZMİR Demokratik Sağlık Sen Başkanı Ahmet Doğruyol, 112 Acil Sağlık Hizmetleri'nde çalışan kadın personellerin doğum yapmaları halinde Sağlık Bakanlığı Hukuk Müşavirliği'nin görüşüne istinaden 2 yıl nöbet tutamadığını belirterek, ilgili sağlık çalışanlarının süreyi daha verimli geçirmeleri adına en azından gönüllü olanların hasta nakillerinde ya da hastane acillerinde çalışabileceklerini söyledi.112 Acil Sağlık Hizmetleri'nde çalışan kadın personellerin doğum yapmaları nedeniyle 2 yıl nöbet tutamadığını söyleyen Demokratik Sağlık Sen İzmir İl Başkanı Ahmet Doğruyol, Sağlık Bakanlığı'nda çalışan yaklaşık 2 bin 500 paramedik ve acil tıp teknisyeninin doğumdan sonraki 24 aylık sürede atıl durumda kalmak zorunda olduğunu dile getirdi. Sağlık kurumlarının hamile kalan ve doğum yapan kadın sağlık çalışanları ile ilgili yapılan düzenlemelerden dolayı zor durumda olduğunu dile getiren Doğruyol, "Bir yanda nöbetinde yemek yeme fırsatı dahi bulamayan 112 çalışanlarımız varken, diğer yanda yaklaşık 2 bin 500 çalışanımızın atıl durumda olması uygun değil. Personel yokluğu nedeniyle hastanelerde açılamayan veya birleştirilen servisleri düşündüğümüzde yeni düzenlemeye ihtiyaç var" dedi.Kocaeli'de çalışan 112 personeli Ayla Arslan'ın doğumdan sonraki süreçte kendisine verilen 8 haftalık doğum izni bittikten sonra, ilk 6 aylık süreçte 3 saat, ikinci 6 aylık süreçte 1.5 saat olan süt izninden feragat ettiğini anlatan Doğruyol, "Ayla Arslan 24 saat nöbet usulüne göre çalışmak istemesi üzerine kurumuna yazılı başvurmuştur. Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı Hukuk Müşavirliği'ne görüş sormuştur. Hukuk Müşavirliği'nin 13.01.2014 tarihli yazısında, Anayasa'nın 'ailenin korunması ve çocuk hakları' bölümüne atıfta bulunularak, süt izninin çocuğun hakkının olduğuna vurgu yapılmıştır. Dolayısıyla doğumdan sonra iki yıl süreyle nöbet ve gece vardiyası verilemeyeceği vurgulanmıştır" dedi.'KAMU YARARI İÇİN ÇÖZÜM ÜRETİLMELİ'Sağlık Bakanlığı Hukuk Müşavirliği'nin görüşünün temel insan hakları açısından doğru bir görüş olduğunu savunan Doğruyol, Sağlık Bakanlığı'nda 24 saat esasına göre çalışan, özellikle 112 Acil Sağlık Hizmetleri'nde görev yapan sağlık çalışanlarında uygulama zorluğu çekildiğini ifade etti.İzmir'de 112 Acil Sağlık Hizmetleri'nde çalışan yaklaşık 100 kadın personelin doğum nedeniyle 2 yıllık süre içinde belli haklardan faydalandığını ifade eden Ahmet Doğruyol, şöyle konuştu:"112'lerde personel sayısına göre orantılarsak İzmir'de yaklaşık 100, ülke genelinde yaklaşık 2 bin 500 kadın çalışanımızın süt izni kullandığını düşünüyoruz. Gebelik ve süt izni süresince hukuk müşavirliğinin görüşünden dolayı bu arkadaşlarımıza nöbet yazılamamaktadır. Bu doğru bir uygulamadır. Ancak süt izinleri süresince 112 acil yardım istasyonlarımızda çalışıp, nöbet yazılamayan bu arkadaşlarımız için hem kamu yararı açısından hem de sağlık çalışanlarımız açısından yeni bir düzenlemeye ihtiyaç vardır. Doğum yapan pek çok sağlık çalışanımız 24 saatlik nöbet esasına göre çalışmak istemesine rağmen, Hukuk Müşavirliği'nin görüşünden dolayı çalıştırılmamaktadırlar. Bu arkadaşlarımız ya hastanelerdeki ilgili birimlerde ya da hasta nakil ambulanslarında, hasta nakil personeli olarak değerlendirilebilir. En azından gönüllü olan sağlık çalışanlarımız hastane acillerinde çalıştırılabilir. Devletin de milletin de çalışanların da menfaatlerini düşünmek zorundayız."- İzmir