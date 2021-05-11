DOĞUM YAPAN KÖPEK VE 11 YAVRUSUNA SAHİP ÇIKTI
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DOĞUM YAPAN KÖPEK VE 11 YAVRUSUNA SAHİP ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde boş bir arazide doğum yapan köpek ve 11 yavrusuna Cevahir Ergen adlı mahalle sakini kadın sahip çıktı, beslemeye başladı.

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde boş bir arazide doğum yapan köpek ve 11 yavrusuna Cevahir Ergen adlı mahalle sakini kadın sahip çıktı, beslemeye başladı. İlçeye bağlı Tekkale köyünde yaşayan Cevahir Ergen, sokak köpeğinin 11 yavru doğurduğunu görünce sahiplendi. Köpekleri evinin bahçesine getiren kadın, hayvanlarla ilgilenmeye başladı. Ergen, sabahları yavru köpekleri süt ve ekmekle besliyor. Köpek ve yavrularına bakmaya başladığını anlatan Ergen, "Her gün elimden geldiği kadarıyla onları besliyorum. Hayvanlara zarar vermeyin, onların da bir canı var. Hayvanların, bizlere hiçbir zararı yok. Bizim mahallemizin köpeği ama kimse bakmayınca ben beslemeye başladım. Süt, ekmek, kemik ve tavuk eti veriyorum, anne çok zayıf. İnsanlar nasıl can taşıyorsa, bu hayvanlar da can taşıyor. Lütfen hayvanlara zarar vermeyin? dedi.

DOĞUM YAPAN KÖPEK VE 11 YAVRUSUNA SAHİP ÇIKTI
DOĞUM YAPAN KÖPEK VE 11 YAVRUSUNA SAHİP ÇIKTI
DOĞUM YAPAN KÖPEK VE 11 YAVRUSUNA SAHİP ÇIKTI
DOĞUM YAPAN KÖPEK VE 11 YAVRUSUNA SAHİP ÇIKTI
DOĞUM YAPAN KÖPEK VE 11 YAVRUSUNA SAHİP ÇIKTI
DOĞUM YAPAN KÖPEK VE 11 YAVRUSUNA SAHİP ÇIKTI
DOĞUM YAPAN KÖPEK VE 11 YAVRUSUNA SAHİP ÇIKTI
DOĞUM YAPAN KÖPEK VE 11 YAVRUSUNA SAHİP ÇIKTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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