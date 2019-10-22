22.10.2019 16:43

Doğum yapan karısını bıçaklayan zanlıdan şok savunma: "İsteseydim üçünü de orada öldürürdüm"

Doğum yapan karısını annesinin gözü önünde bıçaklayan koca Ahmet Y:

"Eve dönmesi için korkutmak istedim"

GAZİANTEP - Gaziantep'te yaklaşık iki ay önce doğum yapan eşini hastanede bıçaklayarak yaralayan şahıs, bugün görülen davada, "Eve dönmesi için korkutmak istedim. İsteseydim üçünü de öldürürdüm" diyerek, kendisini savundu. Mahkeme öfkeli kocanın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Gaziantep'te 23 Ağustos 2019 günü yaşanan olayda, Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mücahitler ek binasında doğum yapan 8 yıllık karısı Güldane Y.'yi 7 yerinden bıçaklayan Ahmet Y.'nin davası görüldü. Dava kapsamında davacı Güldane Y. ve şahitleri olan ablası ve annesinin iddiaları dinlenirken, sanık Ahmet Y. de savunmasını yaptı. Gaziantep Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ardından hakim tarafından dava hakkında görevsizlik kararı verilerek dava dosyasının Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderileceği vurgulandı. Sanık Ahmet Y.'nin tutukluluk halinin ise devamına karar verildi.

"İsteseydim üçünü de öldürürdüm"

Hakkındaki adam öldürmeye tam teşebbüs İddialarını reddeden Ahmet Y. ise amacının öldürmek olmadığını sadece eve dönmesi için korkutmak istediğini söyledi. Mahkeme huzurunda savunmasını yapan Ahmet Y., "Amacım öldürmek değildi. Eve dönmesi için korkutmak istedim. Ben böyle olmasını istemezdim. Öldürmek isteseydim üçünü de (Güldane Y., annesi ve ablası) orada öldürürdüm. Şuan burada benim ceza almam için yalan ifadeler kullanılıyor" şeklinde konuştu.

"Beni öldürmeye çalıştı"

Görülen dava kapsamında Güldane Y., eşinin kendisini sürekli darp ettiğini ve bu nedenle de ayrılmak istediği için böyle bir saldırıya maruz kaldığını söyledi. Güldane Y. mahkemede yaptığı açıklamada, olay günü eşinin gündüz saatlerinde kendisini ve bebeğini ziyarete geldiğini ve o esnada 'eve dönecek misin' dediğini ama kendisinin buna olumsuz cevap vermesi nedeniyle öfkeyle hastaneden ayrıldığını belirtti. Güldane Y., eşinin gece 11 sıralarında tekrar geldiğini ve biraz konuştuktan sonra kendisine ekmek bıçağı saldırmaya başladığını, 'gelinlikle girdiğin evden kefenle çıkarsın" dediğini ve bıçağı kalbine saplamaya çalıştığını ama elleriyle kendisini koruyarak buna engel olduğunu, ablasının da Ahmet Y'yi zor tuttuğunu aktardı. Olay sonrası yüzünden, kolundan, başından bıçakladığını, dişlerinin kırıldığını ve basit tıbbı müdahale ile giderilemeyecek şekilde yaraladığının iddia eden Güldane Y., bu durumun raporlarda da yer aldığını söyledi. Eşinin kendisini bilerek ve tasarlayarak öldürmeye çalıştığını da iddia eden Güldane Y., eşinden şikayetçi olduğunu ve en ağır cezayı almasını istediğini vurguladı.

"Adalet yerini bulacak, adalete güveniyorum"

Mahkeme çıkışı yaptığı açıklamada adalete güvendiğini belirten Güldane Y., "Bugün mahkememiz görüldü. Çok şükür ki adalet inşallah yerini bulacak. Ben sadece adalete güveniyorum. Bundan sonraki süreçte de adaletin yerini bulmasını istiyorum. Bu kadar kadın şiddetinin benle birlikte son bulmasını istiyorum. Destek olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Tutukluluk halinin devamı kararı

Gaziantep Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanığın, davacıların ve şahitlerin dinlenmesinin ardından avukatlar da savunmalarını yaptı. Savunmaların akabinde dava hakkında görevsizlik kararı verilerek davanın Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesine hükmedildi. Sanık Ahmet Y'nin ise tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Davanın ardından açıklama yapan Gaziantep Demokratik Kadın Platformu da olaya tepki göstererek davanın takipçisi olmaya devam edeceklerini vurguladı. Yaşanan olayın yeniden hatırlatılan açıklamada, "23 Ağustos günü, 25 Aralık Devlet Hastanesi Mücahitler Ek Binası'nda yeni doğum yapmış ve sezaryen anestezi etkileri hala üzerinde iken kendini savunacak gücü dahi olmayan Güldane Y. boşanmak istediği kocası tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Hastane odasında yatmakta olan bir kadına gece saat 23: 00'de gerçekleştirilen saldırı sırasında, saldırgan Ahmet Yırtıcı, 'benden ayrılamazsın, gelinlik ile girdiğin evden kefenle çıkarsın' ifadelerini kullanmıştır. O gece Güldane'nin kız kardeşi orada olmasaydı Güldane'nin biri bir günlük, üç çocuğu annesiz kalabilir, Güldane'yi de bir kadın cinayetinde kaybetmiş olabilirdik" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA