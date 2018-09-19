Doğum Yapan Annelere "Sevgi Bohçası"

Samsun'un Bafra ilçesinde yeni doğum yapan ihtiyaç sahibi annelere yardımda bulunmak amacıyla "Sevgi Bohçası" adı verilen protokol imzalandı.

Bafra Devlet Hastanesi'nde, Türk Kızılayı Bafra Şubesi ile Bafra Devlet Hastanesi arasında imzalanan protokolde ihtiyaç sahipleri anne ve bebeklerine giysi, bebek bezi ve gıda yardımlarında bulunulacak.

Türk Kızılayı Şube Başkanı Osman Genç, yaptığı konuşmada, Türk Kızılayı'nın yardıma muhtaç tüm ailelerin yanında olduğunu belirtti.

Sevgi bohçası adı altında bir protokol imzaladıklarını belirten Genç, "Türk Kızılayı yeni doğum yapan ihtiyaç sahipi annelerimize ve bebeklerimize birtakım yardımlarda bulunacak. Sevgi Bohçası adı verilen bu yardımlarda yeni doğan giysileri, bebek bezleri ve bir takım gıda malzemeleri olacak. Amacımız yardıma ihtiyacı bulunan tek bir aile bırakmayıncaya kadar var gücümüzle çalışmaktır." dedi.

Konuşmanın ardından Başhekim Dr. Ahmet Abdurrahman İsmailoğlu ve Genç, protokolü imzalandı.