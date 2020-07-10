Doğum sonrası hayatını kaybeden annenin son paylaşımı yürek burktu
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Doğum sonrası hayatını kaybeden annenin son paylaşımı yürek burktu

Doğum sonrası hayatını kaybeden annenin son paylaşımı yürek burktu Kızı için hazırladığı odayı çekip sosyal medya hesabından paylaştı Genç kadın doğumdan sonra hayatını kaybetti, polis eşi gözyaşlarına boğuldu İhmal iddiasında bulunan polis eş, savcılığa suç duyurusunda bulundu...

10.07.2020 16:10 | Son Güncelleme: 10.07.2020 16:20

Doğum sonrası hayatını kaybeden annenin son paylaşımı yürek burktu

Kızı için hazırladığı odayı çekip sosyal medya hesabından paylaştı

Genç kadın doğumdan sonra hayatını kaybetti, polis eşi gözyaşlarına boğuldu

İhmal iddiasında bulunan polis eş, savcılığa suç duyurusunda bulundu

ANTALYA - Antalya'da sezaryenle doğum için gittiği özel hastanede fenalaşarak başka bir özel hastaneye sevk edilen ancak kurtarılamayan genç kadının doğumdan 10 gün önce sosyal medyasından yaptığı paylaşım yürekleri burktu. İsmini daha doğmadan 'Umay' olarak koyduğu kızı için hazırladığı odasını çeken anne, Gözler Yıldız Kaş Hilal isimli şarkının "gözler yıldız kaş hilal, almış ele okla yay, gel bir turan kuralım, kızımız olsun "umay" sözleri eşliğinde yaptığı paylaşıma" Hatice Umay'ımım odası az kaldı kızım son 10 gün "" heyecanla beklediğimsin canımsın " #unicorn #umay #kalp #seventeen #karşılıksızsevgi " notunu düştü.

Ankara'da görev yapan polis memuru Erol Güler (28), Antalya'nın Aksu ilçesinde yaşayan Döndü Güler ile 2018 yılında dünyaevine girdi. Bir süre sonra hamile kalan genç kadın, doğum sürecine girdi. 2 gün önce Manavgat ilçesinde bulunan özel bir hastaneye sezaryenle doğum için giden Güler, burada sağlıklı bir kız bebeği dünyaya getirdi. Doğumun ardından odaya getirilen genç kadın birden rahatsızlandı. İddialara göre nefes alamayan ve ağzından sıvılar akmaya başlayan Döndü Güler, Antalya'daki özel bir hastaneye sevk edildi. Güler, hastanede kalp krizi geçirerek, bu sabah saat 02.00 sıralarında yaşamını yitirdi. Çiftin 'Hatice Umay' adını verdikleri bebeklerinin sağlık durumunun ise iyi olduğu ve kontrollerinin yapıldığı öğrenildi.

Eşinin ölüm haberiyle sarsılan Erol Güler, ihmal olduğunu ileri sürerek hem Sağlık Bakanlığına hem de Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunup, otopsi yapılmasını talep etti. Döner Güler'in cansız bedeni ise otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

"Eşim kendinde değildi"

Eşini 7 Temmuz'da sezaryen için hastaneye götürdüğünü anlatan Erol Güler, "Sezaryenden ilk önce çocuğum çıktı, sonra eşimi getirdiler. Eşim geldiğinde kendinde değildi. Nefes alamıyordu, gözleri boş bakıyordu. Bu yüzden görevli personelleri uyardık. Onlar da narkozdan dolayı olduğunu söylediler. Geçeceğini söylediler. Ben 10-15 defa gittim, 'nefes alamıyor gelin bakın' dedim. Yine narkozun etkisinde olduğunu söylediler. Sonra eşimi kıyafetlerini giydireceklerinde yan döndürdüklerinde ağzından sıvılar akmaya başladı. O zaman müdahale etmeye başladılar" iddiasında bulundu.

"Herhangi bir tanı konulmadı"

Ardından eşinin Antalya'daki özel bir hastaneye kaldırıldığını kaydeden Güler, "Bu şekilde hastaneye gelir gelmez kalp krizi geçirdi ve organları iflas etti. İkinci kalp krizini geçirdi. Eşim gece 04.00'de vefat ettiğinde ölüm belgesine epilepsi yazıldı" ifadelerini kullandı.

"İlk çocuğumuzdu"

Güler, eşinin kronik bir rahatsızlığı olmadığının altını çizdi. Güler, "İlk çocuğumuzdu. Allah'a şükür sağlıklı. Kontrollerini yaptırdık. Şu anda da ablam bakıyor. Eşim vefat ettikten sonra da karakola giderek şikayette bulunduk" dedi.

"Benim eşimin canı yandı" diyerek gözyaşı döken polis memuru Güler, "Benim çocuğum anasız büyüyecek, başka çocuklar anasız büyümesin. Ne yapılması gerekiyorsa yapılsın. Devletimden başka bir şey istemiyorum" diye konuştu.

Konuşmakta güçlük çeken genç kadının annesi Iraz Saykun ise, "Çocuğumu odaya çıkardıklarında, 'çocuğum kriz geçiriyor, gözü tavana baktı' dediğimde müdahale etmediler. O kadar kötüydü ki. Anlatamam ben, çocuğumun o hallerini anlatamam" dedi.

Saykun, konuşmasının ardından morg bahçesi içinde bulunan kaldırıma oturarak uzun süre gözyaşı döktü ve ağıt yaktı.

Genç kadının doğumdan 10 gün önce sosyal medyasından yaptığı paylaşım yürekleri burktu. İsmini daha doğmadan 'Umay' olarak koyduğu kızı için hazırladığı odasını çeken anne, Gözler Yıldız kaş hilal isimli şarkının " gözler yıldız kaş hilal, almış ele okla yay, gel bir turan kuralım,kızımız olsun "umay" sözleri eşliğinde yaptığı paylaşıma " Hatice Umay'ımım odası az kaldı kızım son 10 gün "" heyecanla beklediğimsin canımsın " #unicorn #umay #kalp #seventeen #karşılıksızsevgi " notunu düştü.

Doğum sonrası hayatını kaybeden annenin son paylaşımı yürek burktu

Kaynak: İHA

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