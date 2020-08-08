Doğum sonrası farklı ailelere verildiler, gerçek kimliklerine kavuşmayı bekliyorlar
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Doğum sonrası farklı ailelere verildiler, gerçek kimliklerine kavuşmayı bekliyorlar

Yaklaşık 17 yıl önce Suudi Arabistan'daki hastanede doğumun ardından karışan ve 4 yaşındayken durumun fark edilmesi üzerine ailelerine verilen iki genç, gerçek kimliklerine kavuşmak için yardım bekliyor.

Doğum sonrası farklı ailelere verildiler, gerçek kimliklerine kavuşmayı bekliyorlar
08.08.2020 13:05 | Son Güncelleme: 08.08.2020 13:14

Yaklaşık 17 yıl önce Suudi Arabistan'daki hastanede doğumun ardından karışan ve 4 yaşındayken durumun fark edilmesi üzerine ailelerine verilen iki genç, gerçek kimliklerine kavuşmak için yardım bekliyor.

Türkiye'den çalışmak için Suudi Arabistan'a giden Yusuf Cüce ile karısı Funda Cüce'nin, 17 yıl önce buradaki bir hastanede erkek çocuğu dünyaya geldi. Aynı hastanede Suudi Arabistanlı Munaccim ailesinin de aynı gün erkek çocuğu doğdu.

Doğumlarından 4 yıl sonra her iki çocuğun da ailelerine benzememesi üzerine DNA testleri yapıldı. Bebeklerin karıştığını doğumlarından 4 yıl sonra ortaya çıkınca, her iki çocuk da gerçek ailelerine teslim edildi.

Cüce ailesinin oğlu Ali Cüce Türkiye'ye getirilirken, Munaccim ailesinin oğlu Yakup da Suudi Arabistan'a gönderildi. Türkiye'ye gelen Ali, Suudi Arabistan nüfusuna kayıtlı, Yakup ise Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak kaldı.

Ülkelerinde yabancı statüsünde olan çocuklar, yaşadıkları ülkenin vatandaşlığına geçmek için yetkililerden yardım bekliyor.

Karışan çocuklardan Ali'nin babası Yusuf Cüce, AA muhabirine, kayıtlarda oğlu Ali'nin, Munaccim ailesinin "Suudi vatandaşı oğlu", Yakup'un ise, Cüce ailesinin "Türk vatandaşı oğlu" olarak kaldığını söyledi.

Olayın üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala kendi ülkelerinin vatandaşlıklarına geçemeyen oğlu Ali'nin Suudi Arabistan ve Türkiye arasında mekik dokuduğunu anlatan Cüce, manevi oğlu olarak kabul ettiği Yakup'un da aynı sıkıntıları yaşadığını ifade etti.

Yusuf Cüce, her iki çocuğun da birbirinden kopmaması için çifte vatandaşlık talep ettiklerini, yetkililerden yardım istediklerini belirtti.

Kaynak: AA

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