Doğum sonrası depresyona dikkat!
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Doğum sonrası depresyona dikkat!

Çakmak Erdem Hastanesi'nden Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Sibel Ayvaz, doğum sonrası depresyonu diye de adlandırılan bu durum hakkında açıklamalarda bulundu.

Doğum sonrası depresyona dikkat!
31.08.2020 09:36 | Son Güncelleme: 31.08.2020 09:36

Doğum sonrasında meydana gelen değişiklikler, gebenin çeşitli problemler yaşamasına ve ruh sağlığının bozulmasına neden olabilir.

Depresyon, hafif ya da ağır düzeyde, hamilelikte en sık görülen ruhsal bozukluktur. Psikolojik hastalanma ve depresyon oranlarının, özgül olarak hemen doğumu izleyen dönemde arttığına ilişkin yaygın kanı, son 20 yılda yapılan çalışmalarla giderek pekişmiştir. Doğumdan hemen sonraki emzirme döneminin ve bebeğin bir yaşına kadar olan zaman diliminin, doğum sonrası dönem olarak psikiyatrik tabloların görülebildiği önemli bir dönem olduğunu söyleyen Psikiyatr Sibel Ayvaz şunları da ekledi: "Geriye dönük epidemiyolojik taramalar ciddi ruhsal hastalıkların ortaya çıkması bakımından, doğum sonrası dönemin gebelik dönemine kıyasla üç veya dört kez daha riskli olduğunu ortaya koymaktadır. Yeni bir bebeğin dünyaya gelmesi genellikle olumlu ve doyurucu bir yaşantı olsa da annelerin bir kısmı için bazı duygusal sorunlar ortaya çıkar. Bunlardan en sık görüleni ve zorlayıcı olanı da depresyondur. Doğum sonrası ruhsal değişiklikler, birkaç değişik şekilde ortaya çıkabilir. Bunlardan birisi erken dönemde ortaya çıkan ve kısa sürede iyileşen annelik hüznü diğeri ise daha geç ortaya çıkan, daha uzun süren ve daha ciddi bir durum olan doğum sonrası depresyondur."

ANNENİN RUH HALİ, BEBEĞİN SAĞLIKLI GELİŞİMİNİ ETKİLİYOR

Ayvaz, doğum sonrası depresyonun tedavisi hakkında ise "Doğum sonrası dönemde annede ortaya çıkan depresyon annenin, çocuğun ve ailenin çeşitli güçlükler yaşamasına neden olmakta, anne ile çocuk arasında kurulan ilişkiyi, annenin bebek bakımı ve ebeveyn rolünü öğrenmesini etkileyebilmektedir. Doğum sonrası depresyonun saptanmasının en önemli amaçlarından biri, tedavi edilmemiş depresyonu olan annelerin çocuğunun gelişimini olumsuz yönde etkilemesini önlemektir. Tablonun değerlendirilmesinde ve tedavisinde biyolojik etmenlerin yanında ruhsal süreçler, evlilik ve toplumsal durum dikkate alınmalıdır. Ayrıca, eşin duygusal ve toplumsal desteği mutlaka sağlanmalıdır. Bazı durumlarda, yeni doğanın bakımında anneye yardımcı bir bakıcı veya akraba ayarlanmalıdır. Annenin klinik depresyonu hem kendisinin hem de yeni doğanın sağlığı açısından önemlidir. Hekimin rolü bu açıdan tedavi edici olduğu kadar koruyucu yöndedir." dedi

Kaynak: Bültenler

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