Karaman'da yürek ısıtan görüntüler...Doğumu yaklaşan kedi diş kliniğine gelerek adeta yardım istedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karaman'da yürek ısıtan görüntüler...Doğumu yaklaşan kedi diş kliniğine gelerek adeta yardım istedi

İhlas Haber Ajansı / MEHMET DAĞLI - Haberler | Güncel

Karaman'da yürek ısıtan görüntüler.

Karaman'da yürek ısıtan görüntüler...Doğumu yaklaşan kedi diş kliniğine gelerek adeta yardım istedi

-Hamile kedinin doğumu diş kliniğinde yapıldı

-Karaman'da doğum sancısı çeken hamile kedinin diş kliniğine giderek adeta yardım istemesi herkesi duygulandırdı

KARAMAN - Karaman'da doğum sancısı çeken hamile kedi, gittiği diş kliğinin kapısında bağırarak adeta içerde bulunanlardan yardım istedi. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde kedinin bu hali klinikte bulunan diş tabibi ve hemşireleri duygulandırırken, yapılan müdahale ile 4 yavru dünyaya geldi.

Olay, geçtiğimiz gün Mansurdede Mahallesi'nde yaşandı. Hamile olan ve doğum sancısı çeken sokak kedisi, mahalledeki diş kliğinin giderek kapısının önünde miyavlayarak bağırmaya başladı. Ses üzerine dışarıya çıkan klinikteki diş tabibi ve hemşireler kapının önünde yatan kediyi gördü. Kedinin hamile olduğunu ve doğum sancısı çektiğini anlayan diş tabibi ve hemşireler hemen müdahale etti. Yapılan müdahale sonucu 4 yavru dünyaya geldi.

"Kedinin bu davranışı beni çok duygulandırdı"

Kedinin bu davranışından çok etkilendiğini söyleyen Diş Hekimi Ahmet Yurtbaş, "Diş kliniğimizin önüne bir kedi geldi. Biz o sırada hasta tedavisiyle uğraşıyorduk. Kedi öyle bir bağırıyordu ki benimle ilgilenin acil bir durumum var der gibiydi. Biz de hemen dışarıya çıktık. Dışarıya çıktığımızda baktık ki kedi kapının önüne yatmış ve bizden yardım istiyordu. O esnada biz de elimizdeki imkanlarla kedinin doğumunu gerçekleştirdik. Kedinin o halini görünce duygulanmamak mümkün değil. Kedi daha sonra kendini bize bıraktı. Sonra da 4 tane yavrusu oldu. Beni bu durum çok etkiledi, neredeyse ağlayacaktım" dedi.

"Esnaflar olarak kedi ve yavrularını sahiplendik"

Kedinin yavrularına iyi bakabilmesi için iş yerinde ona yuva yaptıklarını anlatan Muharrem Ayaz da, "Kedi daha önceden mahalle esnafı olarak baktığımız bir sokak kedisiydi. Bir süredir hamilelikten dolayı karnı şişti. İş yerimizde kediye bir yer açarak ona yuva yaptık. Kedi doğum sancıları başlayınca yuvasından çıkarak direkt diş kliniğinin kapısına gitti. Kapının önünde bağırarak içeridekilerden adeta yardım istemiş. Diş hastanesindeki hekim ve hemşirelerin müdahalesiyle de yavrularını dünyaya getirmiş. Şuan kedi ve yavrularının durumu gayet iyi. Mahalle esnafı olarak şimdi burada bunlara bakıyoruz" diye konuştu.

Karaman'da yürek ısıtan görüntüler...Doğumu yaklaşan kedi diş kliniğine gelerek adeta yardım istedi
Karaman'da yürek ısıtan görüntüler...Doğumu yaklaşan kedi diş kliniğine gelerek adeta yardım istedi
Karaman'da yürek ısıtan görüntüler...Doğumu yaklaşan kedi diş kliniğine gelerek adeta yardım istedi
Karaman'da yürek ısıtan görüntüler...Doğumu yaklaşan kedi diş kliniğine gelerek adeta yardım istedi
Karaman'da yürek ısıtan görüntüler...Doğumu yaklaşan kedi diş kliniğine gelerek adeta yardım istedi
Karaman'da yürek ısıtan görüntüler...Doğumu yaklaşan kedi diş kliniğine gelerek adeta yardım istedi
Karaman'da yürek ısıtan görüntüler...Doğumu yaklaşan kedi diş kliniğine gelerek adeta yardım istedi
Karaman'da yürek ısıtan görüntüler...Doğumu yaklaşan kedi diş kliniğine gelerek adeta yardım istedi
Karaman'da yürek ısıtan görüntüler...Doğumu yaklaşan kedi diş kliniğine gelerek adeta yardım istedi
Karaman'da yürek ısıtan görüntüler...Doğumu yaklaşan kedi diş kliniğine gelerek adeta yardım istedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET DAĞLI

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Haydar Akar Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Fahrettin Altun
Magazin Esra Erol Cem Yılmaz Hande Erçel Berrak Tüzünataç
Spor Erol Bulut Mesut Özil Ozan Tufan Şenol Güneş Ünal Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Karaman'da yürek ısıtan görüntüler...Doğumu yaklaşan kedi diş kliniğine gelerek adeta yardım istedi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 10:33:23. #1.14#
title