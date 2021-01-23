Doğum sancısı başlayan kadın, 2 saatlik karla mücadeleyle hastaneye yetiştirildi
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Doğum sancısı başlayan kadın, 2 saatlik karla mücadeleyle hastaneye yetiştirildi

23.01.2021 11:46 | Son Güncelleme: 23.01.2021 11:50
Doğum sancısı başlayan kadın, 2 saatlik karla mücadeleyle hastaneye yetiştirildi

SİİRT'in Pervari ilçesindeki yolu karla kaplı Yapraktepe köyünde doğum sancıları tutan Beyhan İden (24), ekiplerin 2 saatlik mücadelesi sonucu hastaneye ulaştırıldı.

SİİRT'in Pervari ilçesindeki yolu karla kaplı Yapraktepe köyünde doğum sancıları tutan Beyhan İden (24), ekiplerin 2 saatlik mücadelesi sonucu hastaneye ulaştırıldı.

Pervari ilçesine bağlı Yapraktepe köyünde yaşayan Beyhan İden'in doğum sancıları tutunca yakınları, sağlık görevlilerine haber verdi. Bunun üzerine sağlık görevlileri, köy yolunun kardan kapalı olması nedeniyle durumu İl Özel İdaresi'ne bildirdi. Hemen harekete geçen karla mücadele ekipleri, bölgeye doğru yola çıktı. Ekiplerin yolda yaptığı kar temizleme çalışmaları sonrası İden, kendisine ulaşan sağlık görevlilerince evdeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye yetiştirildi. Bölgede 2 saat süren mücadelenin ardından hastanede tedaviye alınan Beyhan İden'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. 

Kent genelinde karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini anlatan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, "Gelen ihbarları anında değerlendiriyoruz. Pervari ilçesindeki Yapraktepe köyünde doğum sancısı başlayan Beyhan İden için seferber olduk ve kendisini hastaneye ulaştırdık" dedi.

 


Doğum sancısı başlayan kadın, 2 saatlik karla mücadeleyle hastaneye yetiştirildi
Doğum sancısı başlayan kadın, 2 saatlik karla mücadeleyle hastaneye yetiştirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yücel DURAK

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