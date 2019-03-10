Doğum Sancıları Tutan Kadın, Askeri Helikopterle Hastaneye Ulaştırıldı

Doğum Sancıları Tutan Kadın, Askeri Helikopterle Hastaneye Ulaştırıldı

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde, yolu kar ve tipi nedeniyle kapanan köyde doğum sancıları tutan kadın, askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Doğum Sancıları Tutan Kadın, Askeri Helikopterle Hastaneye Ulaştırıldı

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde, yolu kar ve tipi nedeniyle kapanan köyde doğum sancıları tutan kadın, askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Karlıova ilçesine bağlı Hasanova köyünde doğum sancıları tutan kadının yakınları, 112 Acil'i arayarak ambulans talebinde bulundu. Ancak köy yolunun kar ve tipi nedeniyle kapalı olması nedeniyle ambulans bölgeye gidemedi. Bunun üzerine Bingöl Valiliği, Milli Savunma Bakanlığı'ndan helikopter talep etti. Kara Kuvvetler Komutanlığı'na ait helikopter, köye giderek ismi açıklanmayan kadını alıp, Bingöl Devlet Hastanesi'ne götürdü.

- Bingöl

Kaynak: DHA
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