Doğum Odasında Acı İçinde Doğum Yaparken Yardım Etmek Yerine Selfie Çekti.

Amerika Teksas'ta yaşayan Kat Armendariz isimli genç kadın kız kardeşine doğumda yardım etmek için doğum odasına girdi ama doğum yapan kardeşinin elini tutarak destek vermek yerine kız kardeşi acı içinde kıvranırken telefonunu eline alıp selfie çekti.

Genç kadın fotoğrafı ' ben ve doğum yapmak üzere olan kız kardeşim ' başlığı ile sosyal medya hesabından paylaştı.

Kız kardeşi yatakta acı içinde kıvranırken gülümseyerek selfie çeken beş çocuk annesi ve ayrıca fotoğrafçı olan Kat, kız kardeşinin doğum esnasında çok fazla acı çektiğini düşünmediğini ve bu yüzden selfie çektiğini söyledi.

Kate fotoğraf çekmek için doğum yapan kız kardeşin izin aldığını söylemesine rağmen bir çok internet kullanıcısından sert tepki gördü.











